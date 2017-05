Demichelis anuncia su retirada: "Terminar mi carrera en el Málaga es un sueño"

Demichelis muy emocionado al acabar la rueda de prensa: Málaga CF

Martín Demichelis colgará las botas a final de temporada después de más de 15 años en la élite del fútbol. Un momento especial y difícil en la carrera de un futbolista, que no quisieron perderse sus actuales compañeros de equipo, con el entrenador de la primera plantilla, Míchel y el director deportivo, Francesc Arnau, a la cabeza.

Debutó en River Plate, con 20 años y desde entonces su carrera ha estado repleta de éxitos. Posteriormente fichó por el Bayern Múnich, donde tras triunfar recaló en el Málaga para formar parte de la historia del club. Tras abandonar el Málaga, fichó el Atleti aunque días después fue traspasado al Manchester City donde estuvo a buen nivel. Sus últimos pasos como futbolistas fue un paso fugaz de media temporada en el Espanyol para después volver al Málaga y retirarse en el equipo andaluz

Con su selección, Demichelis ha disputado 51 encuentros, ha disputado dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), una Copa América (2015) y una Copa Confederaciones en 2005 (Alemania). El mayor logro defendiendo los colores albicelestes fue el subcampeonato en la Copa del Mundo de Brasil.

La rueda de prensa de su retirada

La rueda de prensa estuvo marcada por la emoción y el cariño "Gracias al fútbol y gracias a todos ustedes, a partir de ahora seré un hincha más de esta institución, que me dio mucho, dos hijas andaluzas y malagueñas", dijo ‘Micho’ muy emocionado, sin discurso preparado y ante la atenta mirada de sus compañeros de vestuario y técnicos. Arnau y el director de comunicación del club, Paco Ceballos, le acompañaban en el estrado.

"Málaga me dio esas ganas que un jugador necesita para seguir siendo profesional, entrenarse y salir a competir", siguió el central argentino, que explicó: "No tenía otra manera de transmitir mis sensaciones y manifestar que llegó el día, llegó el final, y con mucha honradez y honestidad, primero con la profesión, segundo con el club, luego con mis compañeros y con el míster, y también por ser honesto conmigo mismo. Perdí la fuerza en las piernas y el poder de concentración".

"No puedo dejar de nombrar a muchas personas", dijo Demichelis, que hizo un repaso sin guión a los diferentes clubes y escuelas por las que pasó. "A mi querido club de la infancia, Justiniano Posse, un club muy humilde del interior de Argentina. Me criaron como juvenil sin pensar que un día podría ser un jugador profesional, después a la escuela Renato Sarí, donde me formé como jugador profesional y a mi queridísimo River, del que todavía soy hincha. También a Bayern Múnich que apostó durante ocho temporadas por mí, que me dio la oportunidad de conocer lo que es Europa. Después llegó mi primera etapa en Málaga. Los palmarés de los jugadores son injustos porque siempre permanecen los títulos, y esos años fueron de los más gloriosos en toda mi carrera", entonó muy emocionado y ante el aplauso de los presentes.

Y siguió: "Luego llegó un momento duro para mí, el de irme del Málaga. La llamada de Diego Simeone me ayudó a tomar la decisión, pensamos que era mejor salir porque era mi última posibilidad de jugar un Mundial. Luego el City me permitió ir al Mundial, con años de mucho aprendizaje en Inglaterra. Ahí pensé en dejarlo, me vine acá, siempre vacaciones en Málaga, en Marbella, volvió a surgir la posibilidad de seguir jugando, salió el Espanyol, ahí honestamente tuve ganas de dejarlo y apareció el Málaga, uno de los dos clubes donde pensaba que iba a ser un sueño terminar mi carrera".

Por último, también tuvo palabras para su agente, Jorge Cyterszpiler, fallecido recientemente: "Hay mucha gente acá, una que no está físicamente, pero que me acompañó durante 20 años y que se llama Cyterszpiler. Sé que hoy estaría aquí presente. Me enteré de lo que pasó cuando jugamos el día del Celta, pero traté de no caer en la tristeza para no contagiar al equipo".