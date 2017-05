Weligton: “Ha llegado el momento que todos nunca creemos que va a llegar"

Weligton rodeado de Michel y parte del cuerpo técnico en su despedida como jugador | Foto: Málaga CF

El 17 de mayo ha anunciado su retirada, quien sabe si uno de los emblemas fundamentales, el central que lo dio todo por el Málaga tras 10 años en la élite, en la que comenzó con lo siguiente: "Los años te pasan volando y te deparan con un final de carrera que afortunadamente puedo decir que ha sido victoriosa”.

Comenzó también dando las gracias a su familia, pero en primer lugar a sus padres, ya que sus padres pasaron hambre y que lo dieron todo para poder educarle y que sea un hombre digno, luchador y honrado. Agradeció a sus 3 mujeres, es decir, su mujer e hijas, donde les dicen que se subieran, y declaró además que su mujer lo dejó todo para poder vivir su vida.

En la rueda de prensa de despedida reconoció que nunca se imaginaría convertirse en jugador profesional, aunque menos en un club como es el de la Costa del Sol y poder llegar donde ha llegado y que mucho menos ganar un título. Aunque reconoce que ha conquistado muchas cosas, entre ellas competir contra los grandes, contra grandes jugadores y compartir vestuario con grandes jugadores.

Agradeció a todos los clubes por los que pasó, entre ellos Málaga, ya que cuando llegó, sintió que esta ciudad iba a ser su casa y que han pasado "10 años de muchas alegrías y muchos triunfos."

Deseó además que llevaran al club "lo más alto posible", ya que es un club y una ciudad que "lo merece", además agradeció a todos los trabajadores que le han aguantado y a los periodistas. Agradeció también al presidente por la oportunidad y hacer un Málaga grande, e incluso a Arnau en representación al club y a la afición, así como a los jugadores y a todos los cuerpos técnicos.

Concluyó con las siguientes palabras: "Quiero desearos que pongáis el Club lo más alto posible, que deis lo mejor de vosotros para que este Club siga creciendo y podamos estar entre los grandes de Europa. No puedo dejar de dar las gracias a la afición, que siempre me trató muy bien, que siempre me dio cariño. Quiero deciros que os quiero muchísimo y que nuestros caminos se cruzarán en el futuro. No sé si será pronto o más tarde, pero sí que nos cruzaremos. Volveré a esta casa que siempre ha sido mi casa. Muchas gracias”.