¿El Madrid A o B?

Foto: La Liga

En las últimas jornadas de competición las rotaciones son una parte fundamental para los equipos que como el Real Madrid ya que juega competición europea durante la semana. Muchos equipos debido al esfuerzo del partido entre semana se dejan puntos de oro durante la jornada liguera. Pero el Real Madrid puede presumir de ser de los pocos equipos que no nota la ausencia de sus principales estrellas, más aún si el equipo teóricamente suplente lo hace de una forma envidiable y con una facilidad sorprendente.

El debate está servido en la plantilla del Real Madrid, ¿es más efectivo el equipo A o el equipo B?. La respuesta puede parecer sencilla, por nombre, el once titular es insustituible, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, etc. Los jugadores no son maquinas programadas, necesitan descanso tras meses de alta competición, y ahí aparecer los ‘suplentes’ que podrían ser titulares. Cuando Zidane alinea a Lucas Vázquez, James, Asensio, Morata, Nacho, etc. sabe que el partido no puede acabar mal. El nivel de los jugadores menos habituales hace que el Madrid sea temido con y sin sus estrellas.

El equipo A: Cuenta con, sin duda, algunos de los mejores jugadores del mundo. Todos tiene esa calidad que hace que el equipo crezca y esté en lo más alto. Tiene esa diferencia que los hace enormes ante las dificultades que te plantee el equipo rival. Desde su capitán, Sergio Ramos, que es especialista en resolver partidos atascados en los minutos finales a su delantero, Cristiano Ronaldo, más centrado posicionalmente esta temporada, está aumentando aún más su faceta goleadora.

El equipo B: No son los mejores, ni los que más camisetas venden, ni los más mediáticos. Son los más efectivos, el Real Madrid tiene quizás el mejor banquillo de la competición y no por tener a los jugadores más sonados sino por tener a futuras estrellas, jugadores jóvenes con ambición. Las estadísticas hablan por sí solas, el equipo suplente es un seguro de victoria.