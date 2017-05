El Málaga no puede ante el campeón

Un sabor agridulce el que ha quedado hoy en La Rosaleda, pues la derrota se ha contrarrestado con una fiesta de los aficionados en el campo, que ha finalizado con el equipo de Michel González dando una vuelta de honor agradeciendo a toda la afición al unísono que todo el campo gritaba: "¡Málaga, Málaga!". Una temporada que ha acabado de forma perfecta, y todo apunta bien para la temporada próxima pues desde la llegada de Míchel el conjunto andaluz ha plantado cara a todos sus rivales, y hoy no ha sido menos, hoy se ha visto al Málaga que la afición quiere ese que defiende el lema de "Memoria, Compromiso y Fe".

Hasta pronto, vaqueros

Hoy ha sido un día emotivo, La Rosaleda ha despedido a 3 pilares del malaguismo. Por encima del resultado La Rosaleda se centró en ovacionar y mostrar el cariño como ha hecho siempre a 3 jugadores claves para el conjunto boquerón. Duda, Weligton y Demichelis que nunca se te olviden esos nombres, jugadores que le dieron todo al equipo y lo dieron todo por el mismo. La Rosaleda entera ha coreado los nombres de los 3 jugadores que han confirmado su retirada a final de temporada, pero por esi esto fuese poco La Rosaleda ha pedido a viva voz que Sandro y Camacho se queden para la temporada que viene, el primero al ser sustituido se ha emocionado tras la enorme ovación recibida, posiblemente la última como blanquiazul. Algo similar ha vivido Camacho, un poco más acostumbrado pues es la 3ª temporada que se le pide que se quede, pero en esta ocasión parece mucho más complicado volver a verlo vestido con la elástica blanquiazul, ha sido un día de despedidas en La Rosaleda. Se ha despedido también al resto de jugadores con una enorme ovación, pero esta se entendía como un "hasta el próximo Agosto" más que como un "adiós" como con los 5 jugadores mencionados anteriormente.

Ida y vuelta

Tras toda la polémica de esta semana pasada sobre que el entrenador del Málaga, tiene pasado madridista y se considera madridista, se esperaba en La Rosaleda un partido dominado de cabo a rabo por los merengues, esto sin embargo no ha sido así. El Real Madrid se adelantaba pronto esto no iba a cambiar la filosofía de juego de los de Míchel, que han jugado como lo están haciendo desde su llegada, con el mismo sistema táctico y las mismas ganas. El Málaga lo ha intentado por todos los medios topando un total de 3 veces con el palo. El mejor jugador del Málaga en ataque ha sido Sandro Ramírez, a pesar de que le ha faltado el gol, el canario no ha dejado de intentarlo. En la zona defensiva Kameni ha hecho un partido de 10, con una de las mejores paradas de la liga. Un Málaga que no ha conseguido el gol por el gran trabajo de Keylor Navas que casualmente también ha hecho hoy una de las mejores paradas de toda la liga. Dos de las mejores paradas en un solo partido, eso resume el espectáculo de hoy.

Míchel en la rueda de prensa post-partido: "A mis jugadores les pongo una matrícula de honor"

Toca descansar

38 jornadas han sido las que los jugadores han estado corriendo detrás del balón, un día lo hacían mejor otro peor. 19 partidos han sido los que los aficionados han estado en la grada, animando con cánticos, ovacionando a los suyos, comiendose el bocadillo en el descanso, lo normal en el fútbol. Una temporada maravillosa, que hoy ha finalizado con una fiesta boquerona en La Rosaleda, pues el esfuerzo del equipo ha restado valor a la derrota. Llega el momento de descansar, en 2 meses volverá a rodar el balón en La Rosaleda, hasta entonces llega el momento de descansar y pensar en lo que viene. Pasen buen verano malaguistas.