Kameni se despide en una carta: "espero volver y seguir disfrutando de esta tierra"

[Foto Dani Mullor | VAVEL]

El portero camerunés ha querido despedirse de una forma más cordial tanto del club como de la ciudad, que ha sido su casa durante estos últimos años. "Me resisto a despedirme de forma definitiva" - comenzaba Kameni - "de la que ha sido mi casa durante tantos años. He sido muy feliz tanto en lo profesional como, sobre todo, en lo personal, y no puedo más que volver a reconocer que me siento muy afortunado, por todo lo disfrutado junto a vosotros en esta etapa. Han sido más de cinco años los que mi familia y yo hemos estado en el club y podemos decir sin duda que somos malagueños y malaguistas, de corazón y para siempre".

"Son incontables los amigos, más que compañeros, que dejamos aquí, tanto en el club como entre los aficionados, vecinos, etc. a los que no quiero nombrar porque me dejaría a muchos y no sería justo. Yo contaba con retirarme en este equipo y mi proyecto personal iba íntimamente unido a Málaga, pero la vida da muchas vueltas y, aunque ahora me voy, espero volver y seguir disfrutando de esta tierra".

"Empiezo una nueva etapa en mi carrera y ojalá que, con la ayuda de Dios, se acerque a lo que he vivido con vosotros, porque será una estupenda señal. Seguiré al Málaga desde Turquía y espero veros lo más arriba posible en la clasificación, y que sigáis creciendo como equipo e institución y dando alegrías a toda la gente que os sigue. Gracias a todos por vuestro cariño, incluso a las aficiones del resto de equipos de La Liga que siempre me han mostrado su afecto en los campos de España. Y como decía... ¡Hasta pronto!", acababa Kameni tras cinco temporadas defendiendo la portería blanquiazul.