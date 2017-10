Peñaranda: "Esto lo sacamos nosotros  y nadie más"

Google Plus

[Foto LaLiga]

Varios jugadores del Málaga analizaron la dura derrota del equipo al finalizar el encuentro. Entre ellos destacan Rosales, Peñaranda y Roberto. En primer lugar, Rosales. El venezolano piensa que se debe seguir trabajando: "El primer gol de ellos fue muy duro y no nos supimos levantar de eso. Hay que tirar hacia delante y aunque sea difícil el próximo partido. El equipo trabaja muy duro para los resultados que tiene. Estamos tristes, frustrados, toca trabajar y levantar cabeza. Tenemos que enfocarnos en trabajar y cambiar la dinámica".

Otro de los protagonistas en zona mixta fue Peñaranda, que debutaba como titular esta temporada en el Málaga: "Estamos un poco dolidos, hay que seguir trabajando porque no hemos tenido suerte de cara al arco. LaLiga sigue y quedan jornadas. Menos mal porque nos pasa esto en la jornada 8. Si fuera la jornada 28, estaríamos sufriendo. La victoria va a llegar y hay que estar tranquilos y no dejarnos comer por la ansiedad. La situación es dura y esto lo sacamos nosotros. Nadie más", expresó.

Peñaranda también añadió lo siguiente: "Hay que meter las que tienes porque luego llegan ellos, tienen una y te marcan. Ahora hay que remar todos juntos. Nos hace falta un poco de suerte. Si Rolan mete la pelota, el resultado habría sido diferente. Hay que conseguir mantener en la primera objetivo. En el próximo partido, aunque sea en el Camp Nou claro que podemos ganar, no hay que perder la esperanza y la fe. Tenemos que tener la mentalidad de sacar un punto o ganar en el Camp Nou. A muerte".

Por último, Roberto, también pasó ante los micrófonos de la prensa para valorar esta derrota. "No ha podido ser, la verdad es que es tremendamente dificil no conseguir la primera victoria que nos empuje a las demás. Estamos frustrados. Al fin y al cabo es una derrota para todos. Hago lo que puedo para beneficiar al equipo. Creo que tenemos ráfagas de ser un buen equipo que llega arriba, pero lo estamos pagando caro. Los que más sufrimos somos los jugadores, pero entendemos a la afición, aunque estamos frustrados porque venimos todos los días a trabajar y no salen las cosas", finalizó.