Recio: "La sensación que hay que dar es que el Málaga está vivo"

Recio se acordó de casi todo el mundo con esta victoria: "Me acuerdo de la afición, de compañeros y de la familia, que lo sufre en casa. Me alegro de que por fin la gente se vaya a casa con un triunfo. Sí, al final habrá momentos duros como el que pasé hace dos semanas por mi error en la expulsión sino por perder de esa manera esa final, me fui frustrado y destrozado a casa. Hoy me voy con ganas de llegar a casa. Ojalá ganemos al Villarreal", finalizó.