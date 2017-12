Anuario VAVEL Málaga CF 2017: Jony, su irregularidad complica su continuidad

Google Plus

Foto:Vavel.com

Jony ha ido acompañado de aquella expresión que se dice en el argot futbolístico de "es un quiero y no puedo". Un jugador que ha llegado con la vitola de excelente extremo izquierdo del Sporting de Gijón pero que no ha demostrado las virtudes en el equipo malaguista, y fichó por la entidad malaguista por cuatro temporadas.

El año 2017 comenzaba con una crisis en la entidad, en la que el entrenador Juande Ramos había dimitido a finales del año anterior tras las críticas que recibió por cosechar algunos resultados negativos.

Gato Romero no cuenta con Jony en el once

El nuevo entrenado, 'Gato' Romero, debutó a principios de enero en Balaidos con derrota de 3-1 y en el que Jony jugó tras salir como suplente. Las sensaciones que exhibía el equipo era de debilidad defensiva, y poco a poco se iba acercando a la zona de descenso de la categoría. En las jornadas que estuvo el uruguayo como entrenador solo pudo lograr una victoria que fue frente a la UD Las Palmas por 2-1 en La Rosaleda tras remontar un 0-1, donde Jony jugó los últimos veinte minutos con un jugador menos. Lo peor para Jony es que el entrenador no contaba normalmente en su once titular con él, carecía de su confianza y esto hizo que el jugador entrara en un bache de juego, provocando que el jugador pensara en buscar una salida del club para tener nuevas oportunidades.

Con Michel recuperó la confianza

En la jornada 26, el Málaga cayó derrotado en su su visita a San Mamés por 1-0 y se consumó la destitución de Marcelo Romero, que fue sustituido por Michel. Con ello, las primera tres jornadas fueron de un empate y dos derrotas, y con ello llegaba al partido claves en El Molinón, donde a partir de esa jornada el equipo iba a dar un cambio espectacular de resultados. Jony empezó a jugar como titular las últimas jornadas y tuvo las mejores sensaciones sobre el terreno de juego en toda la temporada.

Finalmente, en la temporada 2016/2017, Jony jugó veinticuatro partidos en Liga (dos goles) y dos partidos en Copa del Rey, anotando dos goles. La afición esperaba que en la próxima temporada fuese el definitivo para el asturiano.

El inicio de la pretemporada 2017/2018 arrancó con Jony con mejor aspecto físico que la temporada anterior, donde reconoció haber perdido siete kilos y durante su época vacacional había realizado deportes alternativos al fútbol, contando además con un profesional para hacer seguimiento en la alimentación. Además, reconoció encontrarse en deuda con la afición y que quería cambiar la imagen dada la temporada pasada. No obstante, con el inicio de Liga que ha sido catastrófico para el club, Jony no ha contado demasiado para el técnico malaguista. Han aparecido las sensaciones del pasado donde se esperaba un jugador que desbordase por la banda y recuperase la confianza, pero nada más lejos de la realidad, sigue siendo un jugador que no destaca por su calidad cuando se le esperaba como uno de los líderes del equipo. Ha disputado en lo que va de temporada cinco partidos de Liga sumando un total de doscientos catorce minutos y dos partidos de Copa del Rey. Son muy pocos minutos para un jugador de estas características, y ha llamado la atención que su último partido partido haya sido en el Madrigal, hace ya mes y medio.

Negociación abierta

Como consecuencia de la poca participación esta temporada, el club y jugador parecen estar de acuerdo en que salga cedido durante el mercado invernal para que pueda contar con más minutos y pueda tener continuidad en su juego.