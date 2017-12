Anuario VAVEL Málaga CF 2017: Paul Baysse, experiencia francesa para la defensa

Google Plus

[Foto Málaga CF]

En verano, Diego Llorente o Weligton, dejaron el club malaguista y el Málaga decidió mirar a Francia para la búsqueda de centrales con experiencia que permitieran al equipo ganar en solidez defensiva. Se encontraron a Paul Baysse, un central de 28 años, que militaba en el Niza, donde había jugado 25 partidos oficiales, a pesar de tirarse prácticamente dos meses lesionado. Su carácter, buen trato con el balón y su capacidad de liderazgo, fueron motivos suficientes para que Arnau, exdirector deportivo del club de Martiricos pusiera la mirada en él y decidiera ficharlo.

Baysse, pese a su irregularidad, ha jugado 14 de 16 partidos con el Málaga esta temporada Sin embargo, las expectativas creadas en él no se han cumplido, todavía. Cierto es que Michel lo ha utilizado en 14 de los 16 partidos que el Málaga ha disputado en la presente campaña, pero Baysse ha mostrado su peor versión, sobre todo en el primer tramo de Liga, con fallos infantiles demostrando lentitud y una mala colocación. A pesar de ello, Baysse, mejora con el paso de las jornadas y está dispuesto a seguir formando una pareja sólida junto a Luis Hernández. Parece que será difícil moverlos de la zaga, más aun cuando el Málaga lleva dos partidos consecutivos sin encajar gol (Levante 0-0 y Real Sociedad 0-2). Además Paul ha marcado un tanto esta temporada (con el Niza consiguió dos tantos) al marcarle al Athletic Club en La Rosaleda, partido que acabó con empate a 3.

Michel no mueve a Baysse del once pero con datos en la mano observamos como el Málaga ha encajado tantos prácticamente en todas las jornadas de Liga, por lo que la pareja Baysse-Luis Hernández no parece tan sólida como aparentan. Veremos como empieza el 2018 pero Baysse debe demostrar su experiencia para impedir que el conjunto malaguista se marche a Segunda División.