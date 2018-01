José González: “El punto hay que darlo como válido, porque ha sido basado en muchísimo esfuerzo”

Google Plus

José González durante el partido Eibar - Málaga | Foto:LaLiga

Tras finalizar el partido ante el Eibar, el nuevo entrenador José González compareció ante los medios de comunicación tras su debut en el banquillo malaguista en Liga para valorar el empate cosechado en la ciudad armera y el juego desplegado por el conjunto blanquiazul.

"El punto hay que darlo por válido"

En primer lugar el mister valoró el sabor agridulce de lo que pudo ser tanto para bien como para mal el resultado final y del valor que da el punto conseguido tanto para las aspiraciones de salvación para el Málaga como de moral para el equipo: “No sé realmente cómo me siento, porque creo que hemos podido ganar y también al final hemos podido perder. El punto hay que darlo como válido, porque ha sido basado en muchísimo esfuerzo, mucha solidaridad, y creo que a un equipo que venía golpeado le puede servir de punto de apoyo para recobrar moral y creer más en ellos mismos. Estaría más satisfecho con los tres puntos, que creo hemos tenido momentos de partido que hemos podido marcar una diferencia importante en el resultado, pero también tengo que reconocer que al final hemos podido perder”.

Además quiso hacer hincapié en el verdadero valor de ese punto y en buscar la positividad de lo que significa para técnico y jugadores a la hora de creer en la salvación y alcanzar a rivales del mismo nivel que el conjunto costasoleño: “Hay muchos equipos con 23, 24 o 25 puntos ahora mismo en la clasificación, que lo han hecho en una vuelta, y pueden ser del nivel del Málaga perfectamente. Por qué no lo vamos a hacer nosotros… Primera jornada, un punto, podían ser tres pero es uno y creo que lo podemos conseguir. Veo a los jugadores que quieren, que quieren, por supuesto han querido siempre, pero hay una idea nueva y una base sobre la que crecer. A ver si conseguimos hacerlo rápido”.

"Hay que valorar más la imagen que el propio punto"

No desaprovechó la ocasión para destacar la imagen dada ante el Eibar, así como el compromiso, la actitud de los jugadores y de que aún quedan cosas por mejorar: “El equipo sabía de la importancia del partido, porque era un punto de arranque, de cambio, y hay que valorar más la imagen que el propio punto; es significativo la solidaridad que ha habido, he visto jugadores extenuados, que es como hay que salir del campo. Y no perdiendo la cara a la portería contraria, incluso después del mazazo del gol, que ha venido quizá en la jugada menos peligrosa de ellos. Hay muchísimas cosas que mejorar, pero para el ánimo y para entrenar esta semana va a ser un poco diferente”.

Por último José González ya puso el punto de mira en el próximo sábado, en su debut en La Rosaleda ante el Girona, y como afrontar el partido: “Ya a ver Girona y a pensar en Girona. Va a ser un rival muy complicado que lleva trabajando de la misma forma tres años, que sabe perfectamente a lo que juega y tiene un buen entrenador. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y en jugar de otra manera distinta a lo que era hoy Ipurúa, que te exige jugar de una manera determinada y si no juegas de esa manera lo vas a pasar mal, y creo que lo hemos pasado mal pero no demasiado. Si ponemos el resumen de ocasiones creo que hemos tenido más claras que ellos”.