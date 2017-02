Zidane: "Hay que pensar en el partido contra el Villarreal, la derrota ya es pasado"

Zidane: "Pase lo que pase en el Calderón estamos centrados en el partido contra el Villarreal"/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL)

La derrota en Mestalla obliga al Real Madrid a no fallar contra el submarino amarillo en un partido que se presenta complicado. Los pupilos de Escribá vienen de caer en la Europa League ante la Roma, a pesar de que consiguieron asaltar el feudo italiano en la vuelta de la eliminatoria con un solitario gol de Santos Borré.

Actualmente el Villarreal es el equipo menos goleado en Liga. Tan sólo ha encajado quince goles en veintitrés partidos: "Sabemos que es un rival muy bueno, que está muy bien organizado defensivamente. Es bueno jugar mañana después del partido del miércoles. Tenemos la oportunidad de poder sumar otra vez, y es lo que vamos a intentar".

"Excepto Varane y Danilo todos están listos para jugar"

Fue una oportunidad perdida para dar un golpe sobre la mesa en la competición doméstica, pero ya hay que olvidarlo para centrarse en el partido frente al Villarreal: "Era una oportunidad de sumar, pero no pudimos hacerlo. No hay que darle más vueltas a lo que pasó. Tenemos que pensar en el partido de mañana. La derrota es pasado".

El pinchazo del miércoles no fue por falta de actitud, sino por los primeros compases del partido dónde el Madrid no estuvo cómodo: "No nos faltó actitud. Entramos muy bien con el balón, pero tuvimos dos fallos que costaron dos goles. La actitud fue muy buena. Tenemos que analizar la derrota. Tener constancia es muy difícil, en todos los partidos hay minutos dónde el rival te pone las cosas complicadas. Yo siempre digo que los inicios y finales de partido son muy importantes".

"Gareth Bale ya está al cien por cien. Estará con nosotros"

El galo analizó la derrota contra el Valencia viendo el partido repetido para ver los errores en más de una ocasión: "La clave es intentar que no pase más. Pero esto puede pasar otras veces. En el fútbol hay cosas que pasan en el campo que el rival te puede poner en dificultad. Vi el partido dos o tres veces. Me gusta ver las cosas en detalle, pero ya está. El Valencia ya pasó".

Al Madrid le cuesta recuperarse cuando pincha: "Nosotros siempre levantamos la cabeza. Antes del Valencia ganamos cuatro partidos seguidos. Sabemos que podemos mejorar las cosas siempre. En Liga tienes un rival que cuando juega contra ti lo hace cómo si fuera el partido del año. Cuando juego contra un rival veo su partido anterior, y no suele ser igual que contra nosotros".

De los últimos tres partidos, Asensio no ha estado convocado en dos de ellos. Además, en el otro tampoco tuvo la oportunidad de vestirse de corto: "Su papel no ha cambiado nada. Cuando estamos todos es normal que alguno se tenga que quedar sin jugar. Es cierto que últimamente es él, pero estoy contento con su trabajo. Va a tener más minutos".

"Nosotros estamos centrados en nuestro partido pase lo que pase en el Calderón"

Tras la derrota en Mestalla hay más Liga que nunca. Aún estando un punto por delante del Barcelona, y con un partido menos, Zidane se muestra con pies de plomo para lo que resta de competición: "El año pasado estábamos a muchos puntos de desventaja y acabamos muy cerca. En el fútbol no sabes nunca lo que puede pasar. En cada partido tienes una posibilidad de sumar, como la de mañana. El rival será difícil, pero no sólo este, quedan muchos partidos complicados en casa y fuera".

Keylor Navas está en el centro de las críticas. No obstante, aún con los rumores de una posible incorporación en la portería de aquí a final de temporada, Zidane confía plenamente en el guardameta costarricense: "Yo confío en él. Los comentarios que hay fuera no se pueden controlar, pero él está acostumbrado a eso. Todos siempre podemos hacerlo mejor, yo también. En el fútbol hay momentos dónde toca trabajar".

El partido aplazado ante el Celta no se encuentra en los pensamientos del francés en estos momentos. Su única preocupación es el partido contra el Villarreal: "No me preocupa cuando sea la fecha final del encuentro. Se jugará cuando se pueda ya que ellos están en Europa League y nosotros en Champions. Veremos más adelante. A mí ahora no me importa ese partido, sólo el de mañana que es contra un rival muy bueno".