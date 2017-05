Zidane: "Nos quedan tres finales para ganar la Liga"

Zidane en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

El Sevilla de Sampaoli, que ya está clasificado matemáticamente para la previa de Champions, intentará ponerle las cosas difíciles al Real Madrid en su último partido en casa. En el mes de enero ya acabó con la racha de cuarenta partidos consecutivos sin conocer la derrota de Zinedine Zidane: "Es una nueva ocasión para sumar. El público se merece todo, y se que va a estar con nosotros hasta el último minuto. Va a ser un partido igual de decisivo, y vamos a hacer todo lo posible para intentar conseguir los tres puntos".

Diecisiete meses al mando del Real Madrid le han servido para aprender muchas cosas. Le quedan cuatro partidos para conseguir una hazaña histórica -ganar la Liga y la Champions en el mismo año- :"Me siento mejor que hace un año. Es lógico, este trabajo te hace mejorar. Lo que trato es intentar aprender en todo, sé dónde estoy. Voy a intentar hacer todo lo posible para ganar".

El francés sigue con el mismo planteamiento. Su única preocupación es el partido más cercano, las cosas que pasarán en el futuro no le interesan: "Lo que hemos hecho hasta ahora es increíble. Estamos en la final de Champions, y dependemos de nosotros mismos para ganar la Liga. No significa nada, aunque estemos trabajando muchísimo. Nos quedan tres finales de Liga, y vamos a intentar ganar la primera. El Sevilla lo ha hecho muy bien hasta ahora, no queremos desviar nuestra mente".

"Tratar con los jugadores es más importante que la táctica"

Pepe no jugará el último partido del Bernabéu esta temporada. Aún no está recuperado de su lesión, y Zidane no quiere arriesgar con él: "La trayectoria de Pepe ha sido espectacular. Ha hecho cosas fantásticas en estos diez años. No sé lo que va a pasar el próximo año, sólo me concentro en el partido de mañana. Pepe no va a estar con el Sevilla, porque se resiente de sus molestias en las costillas".

Al Real Madrid le quedan tres finales para ganar la Liga. Sevilla, Celta y Málaga son los rivales a batir, pero de momento el único que le interesa es el Sevilla de Sampaoli: "Los tres partidos que nos quedan son muy complicados. El Sevilla ha estado siempre a un gran nivel, en lo alto de la tabla. El Celta ya sabemos lo que es capaz de hacer, y el Málaga está en un buen momento de forma, pero ahora sólo nos centramos en el partido de mañana".

"Habrá cambios en el partido ante el Celta"

Gareth Bale aún no está listo para volver con el resto del equipo. Lo más probable es que se pierda los tres partidos de Liga que quedan, y reaparezca en la final de la Champions en su país: "Gareth está trabajando para intentar eliminar sus molestias. Cada día está mejor, pero de momento no puede estar con nosotros. Espero que sea lo antes posible, pero no sabemos cuando".

También tuvo palabras para Benzema. El galo, que realizó una jugada de ensueño en el gol de Isco, cuajó un gran partido ante el Atlético, y Zidane quiso reconocer su trabajo: "Me alegro por lo que se habló de Benzema tras el partido ante el Atlético. Lo conozco desde hace mucho tiempo, y a mí me parece impresionante. Se le piden muchos goles porque es el nueve del Real Madrid, pero sabe hacer otras cosas, y eso me interesa más".