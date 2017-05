Google Plus

Análisis del rival: un Celta que ya piensa en la siguiente temporada

El Real Madrid viaja este miércoles a Balaídos buscando cerrar el título de campeón de La Liga Santander. El Celta dictará sentencia después de caer ante el Manchester United en las semifinales de la Europa League. El club vigués soñó con el título europeo y abandonó un poco la competición doméstica, en la que ya no tiene objetivos: ni luchar por Europa ni el peligro por descender.

Tras muchas jornadas reservando jugadores para la Europa League y poniendo a los menos habituales en la liga, el Celta volverá a poner su once de gala ante el Real Madrid, el mismo once que casi conquistar Old Trafford la semana pasada. El equipo de Berizzo le quiere dar una alegría a su afición ante el Real Madrid tras caer en las semifinales del torneo europeo.

Muchos años haciendo las cosas bien

El Celta lleva muchos años creciendo, desde que consiguió el ascenso por última vez en 2.012 y en el entorno del club saben que ha llegado la hora de consolidarse como uno de los mejores de España. El equipo gallego confió en la cantera cuando estaba en Segunda División y esos jugadores, como Jonny, Aspas, Mallo, Sergio y otros, son los que conforman la base de este Celta que ha estado a punto de conquistar su primer título esta temporada. Los vigueses han llegado a dos semifinales y tienen la sensación de que el fútbol les debe algo.

Tras el ascenso y la consolidación en Primera División, el dinero comenzó a llegar a Vigo tras las ventas millonarias de Nolito al Manchester City o Iago Aspas al Liverpool en su día. Esto ha permitido que hoy en día cuenten con jugadores de nivel como Wass, el propio Aspas u otros como Marcelo Díaz o Guidetti.

Ahora toda Europa sabe quién es el Celta. La temporada que viene supone un desafío en la Liga, ya que el club no se ha clasificado para ninguna competición europea. Paso a paso, el equipo se va haciendo más grande y haciéndose un hueco entre los más grandes de España.

Ya ha eliminado al Madrid en Copa

Los gallegos fueron el verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey eliminándolos en cuartos de final, lo que supuso el abandono del sueño del triplete en una temporada que era el momento de conquistarlo. El Celta ganó en el Santiago Bernabéu por 1-2 con una actuación brillante de Aspas y consiguió hacer bueno el resultado de ida en Balaídos.

Ahora quieren fastidiarle al Real Madrid el título de Liga. El equipo blanco tendrá medio título en el bolsillo si gana en Vigo. La amistad del Celta con el Barcelona, invitará al club vigués a dejarse todo para facilitarle la liga al equipo barcelonés. Además, el Celta quiere darle una alegría a su afición después de la eliminación en Europa League.