Apelación le quita la tarjeta a Nacho

Nacho Fernández corriendo la banda del Bernabéu. Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

El Comite de Apelación autoriza a Nacho a jugar esta noche ante el Celta de Vigo, en una final para el Madrid de cara al título liguero. Al canterano le mostraron una polémica amarilla ante el Sevilla y hoy se la han quitado. Nacho viajó con el equipo a Vigo sin saber si le iban a dejar jugar el partido.

Zidane ya ha dado a conocer la lista de los 20 jugadores que han sido convocados. Destaca la ausencia de James, que tiene pie y medio fuera del Real Madrid. El colombiano se despidió este fin de semana del Santiago Bernabéu, y todo hace pensar que se irá con Mourinho al Manchester United.

Pepe, Bale y Carvajal no estarán

Además de James, Zidane no podrá contar con los lesionados Bale y Carvajal, que trabajan para llegar a la final de Cardiff, y Pepe, que también está más fuera que dentro del Madrid. Su destino probablemente será la Serie A.

Se acabaron las rotaciones en Liga

Zidane aclaró en rueda de prensa que ya no habrá más rotaciones en Liga, como antes, que ciertos jugadores tenían que descansar pensando en las eliminatorias de Champions League. Así, hoy en Balaídos veremos al once de gala del Madrid.

El Celta irá con todo, por orgullo, para ganarle al Real Madrid en casa y darle una alegría a la afición tras la eliminación de la pasada semana en Old Trafford, en las semifinales de la Europa League. Los gallegos no se juegan nada en la Liga Santander, aunque eso no significa que vayan a salir relajados en un partido siempre especial para los vigueses.

Los 20 jugadores convocados son los siguientes:

Porteros: Keylor Navas, Casilla y Yañez.

Defensas: Ramos, Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Coentrao y Danilo.

Mediocentros: Kroos, Kovacic, Casemiro, Isco, Asensio y Modric.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Mariano, Lucas Vázquez y Morata.