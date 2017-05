Análisis post: Modric, la clave en La Rosaleda

Fotomontaje: VAVEL

El Real Madrid se coronó en Málaga. El conjunto de Zinedine Zidane venció por 0-2 a la escuadra andaluza, y se convirtió en el nuevo campeón de La Liga Santander. Muchos años han tenido que pasar para volver a ver a los merengues en lo más alto de la clasificación. Pero ha sido llegar "Zizou", y no dejar de crecer. El desafío ahora es otro. La final de UEFA Champions League ante la Juve puede suponer el broche de oro a una campaña magnífica. Pero si se pierde, el sabor agridulce no lo borrará nadie.

No obstante, no es momento para hacer predicciones de futuro ni nada por el estilo. El Madrid ganó y bien. Pasando apuros, obviamente, pues el equipo de Míchel venía de una racha magnífica de triunfos. Sin embargo, ayer no recordó que se enfrentaría ante uno de los mejores centrocampistas del mundo: Luka Modric.

El croata no exhibió ayer sus cualidades técnicas. No le vimos ningún pase preciso como suele hacer, ni tampoco esas conducciones interiores capaces de romper todas las líneas del once rival. Ayer se puso el mono de trabajo y corrió como nadie. Primero, adelantando la línea de presión y casi colocándose como extremo derecho cuando el Málaga intentaba salir desde atrás. Después, se juntaba con Casemiro y Kroos para no permitir los pases por dentro. Y ya para rematar la faena, ayudó muchísimo a Danilo en su duelo contra Jonny.

Modric en La Rosaleda. Foto: Realmadrid.com

El despliegue físico del balcánico no fue normal. Ya sea en 4-4-2 o en 4-3-1-2. Estuvo en todos lados y a disposición de todos. Quizá durante estos últimos meses, no ha jugado en su máxima expresión (aunque sí ha tenido grandes actuaciones como en el Calderón o ante el Valencia en Liga), pero junto a Casemiro y Kroos, el Real Madrid ha tenido un cerrojo de caja fuerte en el centro del campo y eso no lo puede dudar nadie.

Con la victoria y el campeonato en el bolsillo, los blancos prefirieron replegar posiciones y buscar la salida a la contra. No fue el mejor partido de los de Concha Espina, pero nadie recordará eso. Lo importante vino después. 33 Ligas y sumando.