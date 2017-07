Marcelo: "Cristiano sabe que estamos a muerte con él". | Foto: (realmadrid.com)

Marcelo compareció ante los medios de comunicación en la primera rueda de prensa que ofreció el club blanco en esta pretemporada que comenzó el miércoles en UCLA, Los Ángeles y en la cual el lateral brasileño y actual segundo capitán del conjunto blanco dejó sus primeras sensaciones de este inicio en Estados Unidos.

Marcelo Vieira habló de los objetivos que aparecen en el horizonte del club de cara a esta nueva temporada que dará su comienzo con la primera prueba de fuego ante el Manchester United de Mourinho el 8 de agosto en la final de la Supercopa de Europa, cita que enfrenta a los de Zidane en calidad de actuales campeones de la Champions frente al United inglés, actual campeón de la UEFA Europa League. El '12' del Madrid reconoció que: "Es difícil decir si es la mejor plantilla porque en el Madrid hay siempre grandes jugadores, que han pasado por aquí o que están ahora. Empezamos fuerte para afrontar los títulos y vamos a intentar ganarlos".

12 años ya en la Casa Blanca

Marcelo suma ya la friolera de 12 años en el Real Madrid, algo inusual entre jugadores extranjeros especialmente, y que convierten al brasilero en uno de los portavoces más autorizados y que mejor conocen lo que supone estar tanto tiempo en la Casa Blanca: "Cada temporada la afronto con mucha ilusión, como siempre la mejor, pensando en hacer todo lo posible para llegar bien al final de la temporada. La verdad que son muchos años, pero cada temporada doy el máximo de mí y quiero enseñar a los jóvenes mi experiencia en este club. Mi ilusión es siempre la misma y siempre voy a muerte con mi equipo".

Nuevos objetivos y Theo

La llegada de un nuevo competidor por el puesto de lateral izquierdo no perturba a Marcelo: "Desde que llegué aquí siempre he tenido que pelear y hacer todo lo posible para poder jugar aunque no hubiera lateral izquierdo. Theo es muy joven y va a ayudar muchísimo al Madrid, tiene mi total confianza y la de los entrenadores y ha venido para sumar".

Ante el reto de aumentar títulos y de lograr un posible sextete esta temporada, el brasileño se lo toma con calma: "Hemos conseguido ganar dos títulos muy importantes, pero sabemos que podemos mejorar. Es difícil superarlo, pero hemos aprendido cosas y vamos a intentar ganar todos los títulos posibles. La clave es el trabajo, y hay que seguir así, trabajo, trabajo y trabajo".

Supercopa y reencuentro con Mou

Ante la avenida de la Supercopa de Europa en la que se enfrentarán al renovado y cada vez más poderoso United, Marcelo lo tiene claro: "La pretemporada es la clave, el año pasado hicimos una muy buena y es muy importante porque cuando llegas al final estás con fuerza, y vamos a trabajar durísimo para poder llegar al medio y al final de la temporada bien y si Dos quiere poder disputar los títulos".

Además, la final europea entre los dos campeones traerá consigo el reencuentro con José Mourinho: "¿Por qué morbo? Aún no le he visto, revancha no hay. Creo que conmigo no hay problema y no hay revancha. He jugado ya contra él y es un placer jugar ante los mejores. Me ayudó muchísimo a crecer".

Duelo ante el combinado MLS y ofertas

Ante el choque que disputarán los de Chamartín ante una selección de estrellas de la MLS, el lateral se lo toma en serio: "No hay amistosos, y es bonito jugar con una selección de la MLS, les sigo un poco y creo que dentro de tres o cuatro años será una Liga muy bonita".

Sobre las posibles ofertas que llegan de EE.UU. el jugador del Madrid no tiene dudas: "No lo sé, el Madrid es mi casa, estoy a gusto aquí y quiero seguir aquí muchos años".

Situación de Cristiano

Una cuestión clave y que trae intrigado al madridismo este último mes es la situación del astro portugués, situación de la que Marcelo comentó: "No he hablado con él sobre ese tema, él sabe que los compañeros estamos a muerte con él. De la prensa no hace falta hablar, vosotros sabéis mejor que yo. Cuando llegue ya hablaremos y a ver cómo está".