Zinedine Zidane: "Contentos con el resultado pero no está sentenciado"

Zidane, contento con la victoria del Real Madrid ante el Barcelona | Foto: Alex Gallardo (Vavel.com)

Zinedine Zidane habló luego de la victoria del Real Madrid C.F. ante el FC Barcelona por 1-3 en la ida de la Supercopa de España y dejó sus palabras acerca del triunfo y de la actuación de sus jugadores.

El entrenador se vio muy alegre por el triunfo ante el clásico rival pero sabe que la historia aún no termina: “Estamos contentos con el resultado pero no está sentenciado y tenemos que jugar el miércoles. Hoy debemos disfrutar y mañana pensar ya en el partido de vuelta”.

"Tenemos ahora la vuelta y hemos de descansar bien".

Con rotaciones necesarias en el equipo que salió como titular por ausencias obligadas como la de Luka Modric, sancionado en su última Supercopa, o la de Cristiano Ronaldo, quien sigue sumando sus primeros minutos tras la pretemporada, Zidane expresó su opinión acerca de lo que para él son los "titulares" y los “suplentes”: “No hay equipo A o B. Estamos todos juntos y trabajamos todos de la misma manera. Lo bueno de esta plantilla es que cumplen todos. Juegue quien juegue y el tiempo que sea lo hace muy bien. Es una satisfacción para un entrenador ver esa concentración en sus jugadores”.

Cerrando el partido, Asensio muestra su nombre a la tribuna | Foto: Ángel Martínez (Real Madrid C.F.)

En el 3-1 para el Real Madrid sobre su clásico rival se pudo observar un gran trabajo en equipo y, en los momentos importantes del partido, un buen rendimiento en las individualidades: “Asensio no me sorprende. Lo que está haciendo lo está haciendo fenomenal. Es rápido y pega muy bien al balón. Estamos contentos con él y con todos. No es fácil entrar en un partido así a falta de 15 minutos. Entró muy rápido en el partido y marcó la diferencia. Isco, Kovacic y todos juntos hicimos un gran partido. Hay que destacar al equipo”, comentó Zidane sobre la productividad de sus dirigidos.

Siendo dueño y señor del partido y manejando los hilos del equipo merengue, Isco Alarcón mostró sus destellos de magia una vez más: “Cuando firmó con el Real Madrid estaba cerca del equipo y le veía entrenar y necesitaba tiempo y jugar a menudo. No me sorprende porque marca diferencias, hace jugar al equipo y es complicado quitarle el balón. Me alegro por él porque está creciendo. Debemos seguir así. Acabamos de empezar”.

Isco, el mediador entre delanteros y mediocampista | Foto: Alex Gallardo (Vavel.com)

El cambio de Marco Asensio por Mateo Kovacic hizo dudar a algunos aficionados por alguna posible lesión del croata: “Ha hecho un gran partido y lo ha hecho de maravilla. Se ha hecho daño en el aductor y por eso ha salido del campo. Muy contento con su actuación porque siempre cumple”.

Tras la expulsión del portugués por doble amarilla en la conclusión del choque con los blaugranas y con la tranquilidad que lo caracteriza en sus ruedas de prensa, el director técnico manifestó: “No me voy a meter con el árbitro porque hicimos un gran partido. Me molesta la expulsión de Cristiano Ronaldo porque puede no ser penalti, pero la tarjeta es un poco fuerte. Vamos a ver si podemos hacer algo para que esté el miércoles. Estoy muy orgulloso de los jugadores, que lo hicieron muy bien con diez y creyeron en la victoria hasta el final. Tenemos ahora la vuelta y hemos de descansar bien”.

Kovacic, un as en el mediocampo merengue | Foto: Ángel Martínez (Real Madrid C.F.)

El encuentro de vuelta para cerrar la serie de la Supercopa de España se definirá en el Santiago Bernabéu, este próximo miércoles 16 a las 23 horas española.