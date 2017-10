Rubén De La Red: "Me habría encantado dar pases a Cristiano” | Foto: Real Madrid CF

Rubén De La Red, ex jugador del Real Madrid CF y entrenador hoy en día del Getafe CF “B”, expresó su opinión con respecto a su paso por el conjunto blanco y cómo se ve como entrenador. Su pasado, su presente y su futuro.

En su paso por el Madrid, en el cual llegó desde pequeño, hizo juveniles hasta llegar al primer equipo, Rubén reconoce que lo importante de llegar a un club tan grande: "El sueño de jugar en el Real Madrid empieza cuando eres mayor, en juveniles, cuando tomas conciencia de dónde están y de lo que puedes conseguir. En benjamines, el Madrid me echó, así que en ese momento no era un sueño. Solo quería jugar al fútbol, me divertía y me gustaba".

Recordando ese paso tan especial en su carrera como futbolista, De La Red rememoró su mejor momento en el club: "Hay un montón, pero pienso que mi debut en Liga contra el Athletic de Bilbao sustituyendo a Raúl es el más destacable. Para los canteranos y los madridistas, Raúl será siempre una referencia absoluta".

Su jugador preferido es croata

A la hora de pensar en su jugador preferido, el ex madridista tiene bien en claro con quién le hubiera gustado compartir vestuario: "Me habría encantado dar pases a Cristiano, pienso que nos habríamos entendido bien. Pero me gusta vincularme con los jugadores que se parecen a mí en el campo y, por ello, mi preferido es Modric".

Dirección Técnica, su vida actual

En su carrera como jugador, Rubén recuerda a muchos entrenadores que lo han hecho crecer: "Todos me han aportado cosas y han sido importantes: Quique Sánchez Flores, Capello, Schuster... Y, por supuesto, Michael Laudrup en el Getafe. Fue mi mejor temporada y en la que comencé a demostrar las cosas que me permitieron tener mi primera convocatoria con la selección absoluta".

Por último y siendo entrenador del Getafe CF “B”, De La Red concluyó: "Espero que algún día pueda entrenar al primer equipo del Getafe y también al Real Madrid, claro. Nunca se sabe. Es un buen reto".