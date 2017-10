Zidane: "Me molesta que se hable mal de mis jugadores"

Zinedine Zidane fue claro ante las críticas. Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Zinedine Zidane fue fuerte y claro con sus palabras cuando compareció ante los medios antes del partido ante el Eibar este domingo 22 de octubre. El entrenador si se mostró algo preocupado por el poco tiempo de recuperación entre partidos, pero confía en que las cosas saldrán bien: “Jugamos cada tres días, tenemos siete partidos ahora, antes del parón de selección. Es lo que les gusta a los jugadores, jugar; si es un poco complicado para la recuperación, hemos tenido casi dos días para recuperar, creo que estamos bien físicamente, que es lo más importante para mañana”.

Es consciente de que los resultados en el Bernabéu no han sido los esperados esta temporada: “A nosotros nos gusta jugar en el Bernabéu, es verdad que cuando miras los resultados últimamente, no son los esperados… No estamos preocupados, esto es largo, es un momento y lo vamos a superar. Tenemos la posibilidad de jugar en casa y de ganar, lo vamos a intentar”.

El francés cree que la temporada no ha sido mala: “Cuando miras los resultados hasta ahora, no estamos mal, claro que se puede mejorar y lo intentamos, eso es lo que queremos y creo que lo vamos a hacer”. Además, piensa que van a poder mejorar teniendo en cuenta lo logrado hasta ahora: “Estamos a cinco puntos del líder, líderes en la Champions y tenemos ya dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado ya de eso, nosotros no, vamos a jugar por uno más en diciembre y hasta el final de temporada tenemos la Liga, la Champions y la Copa del Rey".

"Estamos en camino, no hay que preocuparse más de la cuenta"

De la reciente baja de Keylor por lesión, comentó: “No lo forzamos, estaba bien y de hecho es otra lesión, no es la misma. Esto es el fútbol y creo que es poca cosa, vamos a ver, es inevitable. Me pueden preguntar porque hay tantas lesiones, no hay explicaciones, eso hace parte de una temporada, de un equipo, de una plantilla. Estoy seguro que volveremos a tener a todos los jugadores en forma, pero de momento es verdad que estamos algo molestos con todas las lesiones que tenemos”.

Zidane también salió a la defensa de Karim Benzema, ante recientes críticas por su rendimiento: “Me molesta, porque para la gente que sabe de fútbol, decir eso es una vergüenza, pero para mí es el mejor de todos, con sinceridad. No sé si la gente piensa que el 9 aquí siempre tiene que meter 50 o 60 goles, Karim no lo va a hacer, pero va a meter 25 o 30 y va a pasar 30 o 40 goles. Eso a mí me molesta que se hable mal de mis jugadores, yo quiero siempre aclarar, para mí es el mejor, pero con diferencia”.

Fue claro con su opinión sobre las funciones de un delantero centro: “Pueden opinar que el 9 está para meter gol y ya está. Para mí no, como jugador, como entrenador, como yo pienso el fútbol no creo en eso, que el delantero tiene que solo meter gol. Y Karim lo tiene todo… A mí me importa un jugador que se asocie con los demás, lo que me gusta es ver buen fútbol, pero claro que al final quiero ganar los partidos”.

“Son mis jugadores y los defenderé pase lo que pase y más a Karim, porque para algunos no es el mejor, pero para mí sí”

Sobre el Inui, del Eibar, tiene buenas impresiones: “Es un buen jugador, tiene tiempo en esta liga, creo que está cada vez mejorando, es un jugador importante del Eibar y sobre todo que técnicamente sabe jugar con el balón y ante esos jugadores hay que estar atentos”.

Fue cuestionado por la inefectividad en jugadas de balón parado esta temporada, pero no quiere concentrar en las cosas negativas: “Seguro que los rivales nos estudian mejor, pero esto acaba de empezar y de la misma manera sabemos que a balón parado siempre vamos a hacer cosas importantes. Tranquilidad. Hay muchas cosas positivas dentro de las negativas que me preguntan”.

Por último, habló sobre la posibilidad de recibir el premio al Mejor Entrenador de la FIFA el próximo lunes, y si cree que lo merece: “No, para nada, me siento afortunado de estar acá en el mejor club del mundo y con estos jugadores… Me gusta lo que hago y cuando haces lo que te gusta y lo haces con pasión, siempre mejoras. Si me lo dan lo aceptaré con mucho gusto, pero si me preguntas si soy el mejor entrenador del mundo, te digo que no, estoy seguro de ello”.