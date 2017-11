El Wanda no rompe la igualdad

Google Plus

Ambiente espectacular, se sentía el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano por primera vez. Con las bufandas puestas, las banderas ondeadas y colores rojiblancos por todas partes ilustrando las gradas del moderno estadio. Griezmann, con un nuevo look más al estilo galo, quería ser el gran protagonista para su equipo. En el bando contrario, Cristiano Ronaldo salía el último del vestuario con cara seria y concentrada. Otro que también necesitaba goles para volver a las andadas.

Simeone apostaba por Lucas como sustituto de Filipe Luis, jugaba Correa arriba para acompañar al crack francés en la 4-4-2. Volvía tras varias ausencias el futbolista más creativo, Koke. En el lado opuesto, el técnico visitante alineaba su once de gala con la novedad de Carvajal, recuperado ya de su problema del pericardio, apenas visto en el mundo del fútbol.

Se respetaba un minuto de silencio entre tanto griterío y cánticos colchoneros para dar el último adiós a Revilla, ex futbolista del Atlético. Acto seguido, el colegiado Fernández Borbalán pitaba el inicio de un duelo siempre apasionante, pero que terminó igual que comenzó: en tablas. Sin estrenar las porterías del Wanda se quedaron ambos conjuntos.

Primeros minutos para el Atlético, rápida respuesta blanca

Sin más circunstancias previas, arrancaba el derbi madrileño. Los rojiblancos presionaban a mil por hora la salida del Real Madrid. Así lograron frenar las salidas cómodas del conjunto visitante y tener ellos el balón. No fue hasta pasado el cuarto de hora que los madridistas se harían con el control, de las botas de su mejor futbolista del momento: Isco Alarcón.

Antes de eso, el mayor peligro venía de Joaquín Correa, un tanto pasado de revoluciones después. Mal comenzaba la noche para Varane, quizás contagiado por el desastroso inicio de su compañero Marcelo. Pase errado del brasileño, luego del francés, que asistía a un delantero argentino solísimo ante la meta blanca.

Como si de un juego entre internacionales se tratase, el futbolista del Atlético disparaba fuera, a la derecha de Casilla. Apenas era el minuto tres. Pronto para que el derbi se calentase, aunque no tardaría mucho. Fuerte entrada de Thomas hacia la rodilla de Isco, que luego parecía tocado. Solo se quedó en eso, falta.

El malagueño era vital para la reacción del Real Madrid. Moviéndose entrelineas, bajando a recibir constantemente, el combinado visitante dominaba la posesión. Magia, eso necesitaba el partido. Isco deleitando con sus controles llovidos del cielo, hasta un balón pinchado te baja el andaluz. Otro cañito por allí...¡Qué espectáculo!

Derbi de altos grados, con sangre y polémica

Lo dicho antes. Minuto 18 y un balonazo de Correa a la cara de Benzema -que estaba en el suelo por una falta previa de Juanfran- iniciaba el intercambio de quejas entre jugadores. Sin más castigo, era Carvajal quien se tomaba por su cuenta la venganza. Entrada dura, amarilla. Sin embargo, lo peor estaba por llegar… y con sangre.

Media hora de juego y era momento de ver fútbol. Combinación de pared entre Cristiano y Kroos, accede al área el alemán y su disparo suave se marcha a la derecha de Oblak. La más clara para el Real Madrid, que tocaba con calidad pero algo de imprecisión en ocasiones.

Chut potente raso del crack portugués a tiro de falta lejano, buen despeje del arquero esloveno. En sus mejores momentos, penalti no sancionado a favor madridista. Miedo daba ver la repetición. Balón colgado para el cabezazo de Casemiro, que asiste a Sergio Ramos en el área rojiblanca.

El camero remata con la testa fuera, pero se lleva un golpe brutal de Lucas Hernández. Desde el césped, el defensa se quejaba y con mucha razón. Rotura del tabique nasal, sangre saliendo a litros. El vídeo probaba un penalti igual de grande que el área técnica del Wanda. Ramos está por delante y al cabecear, el lateral colchonero le remata literalmente con la bota. No pudo seguir el andaluz tras el descanso.

Réplica de lo ya visto, esta vez Varane de salvador

En la segunda mitad, Nacho entraba por el herido Ramos. El ‘Cholo’ también movía el banquillo, aunque con diez minutos ya jugados. Fuera Thomas, al verde Carrasco. Quería aprovechar la velocidad y calidad del belga, pues ya pronosticaba el devenir del duelo.

Pasó algo similar al inicio del partido: presión e intensidad del Atlético pero dominio madridista después. Disparo alto de Saúl, llegadas al área del recién entrado y alguna que otra acción a balón parado. Nada más de un equipo colchonero con escasa producción ofensiva, Griezmann desaparecido.

La única clara fue de Gameiro, que también entró junto a Torres. Su compatriota francés pero del Real Madrid, salvó bajo la línea su disparo para superar a Casilla. Acto seguido se pidió penalti por mano de Cristiano Ronaldo, no cobrada por Fernández Borbalán. Tampoco parecía en la repetición, aunque derbi polémico, como siempre.

Con la misma historia de los derbis, final sin goles

Entre acciones dudosas, que si pita, que si no… Vuelta al pasado. A esos derbis en el Vicente Calderón con encerrona del Atlético atrás y constantes ofensivas blancas. Para eso salieron los dos delanteros colchoneros, con intención de enchufar alguna contra. Ninguna tuvieron, el peligro lo puso el conjunto visitante.

Poco a poco y con la entrada de Marco Asensio por un Benzema que ya no estaba apareciendo, los de Zidane apretaron con la sexta marcha. Esa que había metido Dani Carvajal desde el minuto uno, incombustible atrás y arriba hasta el pitido final. Vuelta a lo grande del madrileño.

Primero, otro chut de Cristiano de falta con buena respuesta del guardameta. Después, potencia de Kroos en su disparo desde la frontal. Oblak no bloca, la deja muerta y por los pelos no remata ‘el bicho’. Rápida acción defensiva. Achuchaba el Madrid, mientras los centrales rojiblancos recriminaban a su portero que no buscase en saque rápido a Carrasco. Explicaba sus motivos el esloveno, una de las anécdotas del derbi.

Un derbi que acabaría como empezó: 0-0. Misma historia que otros años, sin suerte para el madridismo a pesar de los numerosos intentos. Lucas Hernández repelía un disparo de Cristiano que ya veía la red, en el área pequeña. In extremis. Ambos futbolistas abandonaban el Wanda con un sabor de boca ya bien conocido. Tablas, sin goles en el estreno del Metropolitano. Sigue la igualdad entre indios y vikingos.