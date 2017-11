Previa Apoel Nicosia - Real Madrid: Europa para sanar heridas

Google Plus

Apoel y Real Madrid se verán las caras en el próximo partido de Champions en Chipre. Fotomontaje: Diego Blanco.

Nunca es fácil levantarse después de una derrota, los hombros cansan y las piernas pesan siempre más de lo normal. Un tiempo ya ha pasado desde el Madrid miró por última vez al Apoel y ya no son los mismos ojos los que miran, ahora la mirada es triste y cansada por ls últimos resultados, pero una cosa es clara, si de alguien depende el cambio de la situación es de ellos mismos, de los de Zidane, y en frente tienen al Apoel para empezar de nuevo a confiar en sí mismos.

Más de dos meses han pasado desde aquel doblete de Cristiano y aquel gol de Ramos, un 13 de septiembre, ante el mismo Apoel del próximo encuentro, pero en el Bernabéu, la afición tenía confianza en su equipo y sabría que se levantaría, tan solo se habían jugado tres jornadas de liga hasta entonces en las que el Real Madrid había perdido ya cuatro puntos, nada en comparación con la situación actual. Mejores tiempos eran y tan solo hace dos meses, la vida puede cambiar en un suspiro y apenas sin avisar.

En cambio en esta ocasión, europa fija sus focos y todas las luces del mundo en Chipre, los de Mario Been necesitan los tres puntos para seguir soñando, para seguir creyendo, tendrán el apoyo de su afición para conseguirlo y no pueden de gozar de una mejor oportunidad y coyuntura futbolística debido a la no precisamente óptima situación por la que están pasando los de Zidane. Una victoria significaría un impulso fundamental para luchar por serias opciones de clasificación a la Europa League, y quien sabe, por los octavos de Champions, el fútbol ha enseñado varias veces que nada es imposible y si hay un lugar donde se cumplen los sueños, ese es la Champions.

Prohibido fallar

Ya no quedan más oportunidades, ya lo saben, en Madrid son perfectamente concientes, el Real Madrid viaja a Chipre, para lo que debe ser en principio, un partido sin excesivas complicaciones, sin embargo en esta temporada, los madridistas ya han visto problemas en encuentros donde antes no los solía haber e incluso han llegado a perder puntos. La situación en liga para los merengues no influye en europa, pero es algo que está detrás, que pulula por las calles de Valdebebas, además que en Champions tampoco es para lanzar cohetes. En la competición doméstica el Real Madrid se posiciona actualmente como tercero clasificado por detrás del Barcelona y del Valencia, a una distancia de diez puntos del líder (Barcelona) y a seis del segundo (Valencia), ningún equipo antes ha conseguido remontar diez puntos y alzarse con el título.

Pero si de algo pueden estar tranquilos los de Zidane es por el tiempo que queda para el final de temporada, ya que se encuentran tan solo en noviembre y aún quedan por disputarse 78 puntos en liga, una cantidad suficiente para remontar cualquier distancia.

En cambio en Champions, al menos la segunda plaza parece segura al posicionarse a cinco puntos del Borussia Dortmund, pero nada conformista deben ser los de Zidane y más tratándose del Real Madrid, ya que aún es posible conseguir la primera plaza matemáticamente, aunque no parece nada fácil tras el último partido ante el Tottenham que se saldó con victoria para los ingleses, colocándose los ingleses como primeros de grupo con tres puntos de distancia con los madridistas.

Sin embargo, al igual que la situación para el Apoel aún no es imposible, para el Madrid tampoco lo es en la tarea de recuperar la primera plaza. Más necesidad tienen los griegos al encontrarse en la cuarta posición.

Cristiano fue determinante en el primer partido. | Foto: Daniel Nieto (Vavel).

Con la bandera europea por esperanza

En Chipre, no se encuentran en una posición mucho más óptima que los blancos madrileños, en la sexta posición de la liga chipriota con 17 puntos, el Apoel Nicosia no lleva la mejor dinámica en su propia competición y ese mismo estado así lo ha trasladado a la Champions, posicionándose en la cuarta plaza del grupo, los chipriotas deben coger el último tren que pasa por su país para poner rumbo a alguna competición europea, el Real Madrid no es el más adecuado equipo para conseguirlos de una manera solvente, pero en el fútbol todo es posible.

Además, también será importante echar una mirada al otro partido del grupo, en el que se enfrentarán el Borussia Dortmund ante el Tottenham Hotspur, partido clave para el devenir del grupo H que determinará al 50 % la primera, segunda, tercera y cuarta plaza a expensas de lo que ocurra en la última jornada de la fase de grupos.

El equipo chipriota buscará el toque que le de esperanzas de clasificación en europa. | Foto: Daniel Nieto (Vavel).

Precedentes de los Real Madrid - Apoel Nicosia en los últimos años

En los cuartos de final de la Champions de la temporada 2011/2012, ambos conjuntos se encontraron jugándose el billete a las semifinales, el Real Madrid de Mourinho llegaba como favorito y no defraudó con un global de ocho goles a dos, en el partido de ida el Real Madrid consiguió vencer a los chipriotas con un resultado de 0-3 en el que los goleadores fueron Benzema x2 y Kaka; finalmente remataron la faena en el Bernabéu con un 5-2 en el que el destacado fue Cristiano al anotar dos goles, uno de ellos de los que quedan grabados en la memoria de los amantes del fútbol tras una ejecución espléndida por la escuadra izquierda del portero de una falta lateral en la esquina derecha del área chipriota.

Arbitrará Artur Soares Dias

El árbitro Artur Manuel Ribeiro Soares Dias, de 38 años, nacido el 14 de julio de 1979, no ha arbitrado nunca al conjunto blanco, aunque en la actual temporada ya ha administrado orden en los terrenos de juego de Champions como en el encuentro Qarabag - Roma y Sevilla - Spartak de Moscú.

Convocatorias Apoel Nicosia - Real Madrid

Los 18 jugadores convocados por Zinedine Zidane conforman una plantilla en la que se deja ver la presencia de los más habituales y de los que no lo son tanto, destaca la seguida presencia de Dani Carvajal, dejando claro para la alegría de todos su completa recuperación tras su pericarditis, además las ausencias de Keylor Navas, Kovacic y Gareth Bale aún siguen presentes declarando aún la ardua tarea de conseguir volver a los terrenos de juego para los tres jugadores. Ramos por su parte estará 10 días de baja recuperándose de su fractura en el tabique nasal.

La lista de convocados de Zidane es la siguiente:

Porteros: Casilla y Moha.

Defensas: Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Theo y Achraf.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco y Ceballos.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez y Mayoral.

Por otra parte, la convocatoria de los chipriotas es la siguiente:

Porteros: Pérez, Gudiño.

Defensas: Vouros, Lago, Merkis, Rueda, Carlão.

Centrocampistas: Alexandrou, Morais, Vinícius, Farías, Aloneftis, Efrem, Makris, Zahid, Sallai, Ebecilio, Bertoglio.

Delanteros: Antoniou, Poté y De Camargo.

Posibles onces Apoel Nicosia - Real Madrid