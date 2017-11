Zinedine Zidane: "Hicimos un buen partido, serio y marcamos rápido"

Zinedine Zidane y Karim Benzema | Foto: Real Madrid

Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios tras sellar su pase a octavos de la UEFA Champions League en Chipre con una goleada de escándalo con doblete de Cristiano, doblete de Karim Benzema, gol de volea de Luka Modric y un tanto más de Nacho.

La rueda de prensa comenzó con la gran noticia de los dobletes de ambos delanteros madridistas, Cristiano y Benzema. Zidane afirmó que esos goles eran importantes tanto para los dos jugadores, como para el equipo en general y destacó el haber acabado el partido con la portería a cero: "Muy importante para nosotros y muy importante para ellos, ellos viven de los goles. Conseguimos la victoria, con dos goles de Cristiano y dos de Karim y, además, manteniendo la portería a cero. Conseguimos el pase, es una buena noticia para nosotros".

A pesar de haber goleado, el Tottenham ha ganado su partido ante el Borussia Dortmund, lo que hace que el Real Madrid pase a octavos de la UEFA Champions League como segundo clasificado del grupo, eso conlleva que el conjunto blanco juegue la vuelta lejos del Santiago Bernabéu: "No podemos hacer nada, aunque ganemos el último partido quedaremos segundos. No soy pesimista, lo que nos tocará es lo que nos tocará e intentaremos pasar también la ronda".

El Real Madrid venía de una mala racha de cara al gol, les costaba llegar y poder encarar a portería. Ayer el entrenador francés dijo que un partido como el de hoy era bueno para meter uno, dos o tres goles y así volver a cambiar a la buena racha de marcar gol. Con lo cual, la goleada de esta noche, habrá sido mas que importante para que sus delanteros y el resto del equipo, sepan que tienen en sus pies un gran poderío con el que atravesar la portería rival: "Para Cristiano, para Karim, para todos. Nosotros estamos en el buen camino. Es una jornada muy buena, últimamente lo estamos haciendo mejor, sobre todo en el juego. Eso es importante, estamos creciendo. Ganar fuera de casa no es fácil nunca. No es un rival flojo, nosotros hicimos un buen partido, serio y marcamos rápido. Los jugadores que juegan menos han tenido minutos y eso es bueno".

El Real Madrid pasará segundo de grupo, normalmente en esa posición pasan los equipos mas asequibles para los grandes, por lo tanto, posiblemente el conjunto blanco sea el ''coco'' a evitar por los clasificados como primeros de grupo: "Yo creo que sí y mejor así. Para ellos será más difícil enfrentarse al Real Madrid. Nosotros no podemos cambiar eso. Todos los rivales son buenos, por lo menos vamos a jugar contra un primero, eso quiere decir que seguro que lo han hecho fenomenal".

Zinedine Zidane | Foto: Real Madrid

Zinedine Zidane tuvo tiempo hasta para responder a preguntas sobre los lesionados del equipo, y el francés aseguro que el jueves entrenarán con el resto de compañeros: "El jueves, porque mañana vamos a descansar, van a entrenar con el equipo los tres: Gareth, Mateo y Keylor''. En el segundo tiempo, el lateral brasileño, Marcelo, fue sustituido por Theo Hernandez, e incluso se le vió cojear en varios momentos del encuentro: ''Lo de Marcelo es un golpe en el muslo, nada importante. Quería que jugase Theo porque no tiene muchos minutos, igual que Dani Ceballos".

Las últimas semanas para Karim Benzema no han tenido que ser faciles, ver como el Santiago Bernabéu pita cada error tuyo, por pequeño que sea, puede afectar, y mucho. Pero Benzema no es alguien que muestre sus sentimientos, y se los guarda para el, así lo ha dejado de claro Zinedine Zidane: "Nosotros hablamos siempre. Con Benzema y con todos los demás. Antes, durante, después... siempre. Karim no habla mucho, como yo, a veces se guarda las cosas dentro, pero no le afecta mucho. Yo creo que es un jugador que sabe donde está. Es bueno y a los buenos siempre les pedimos más. Ya son diez años que está en este club. A lo mejor siempre debe hacer un poco más que los demás, pero es consciente. Me alegro por él, por Cristiano y por el equipo. Al final es una buena jornada".

Los últimos partidos no vimos a un gran Luka Modric, con varios fallos en los pases y algo lento, hoy en cambio ha tenido un partido de esos que nos tenía acostumbrados, partidos que enamoran al amante del buen fútbol. Zidane ha valorado también la parte defensiva del croata: "A mí me interesa jugar con el balón. Es verdad que Luka ha hecho un partido enorme. Hoy lo ha hecho fenomenal defensivamente con Kroos, ya que no estaba Casemiro. Con el balón ya sabemos de lo que es capaz".

Y para acabar. El Real Madrid ya tiene sellado su pase a octavos, por lo tanto, Zinedine Zidane tendrá que valorar si en la última jornada de grupos ante el Borussia Dortmund, equipo que está fuera de la UEFA Champions League, pondrá en el equipo a los jugadores menos habituales y dejarse a sus mejores jugadores descansando para partidos de La Liga, o salir al terreno de juego con su once de gala: "Veremos... Pero no estoy pensando en esto ahora. En lo que pensamos es que tenemos un viaje largo ahora. Vamos a descansar y el jueves pensaremos en el partido importante que tenemos en casa, en La Liga".