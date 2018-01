(foto pixelada) El Real Madrid deja encarrilado el pase a cuartos de la Copa del Rey

Buena imagen de los “suplentes”, que acabaron respondiendo y cumpliendo, aunque se notó que la mayoría de ellos les falta ritmo de competición, y es que este sólo se consigue compitiendo de manera rutinaria, y no jugando un rato cada 2 o 3 semanas, aun así el hecho de que Zidane pueda contar por primera vez casi desde el inicio de temporada con la plantilla al completo, hará que se puedan realizar más combinaciones en las alineaciones y poder contar con todos.

El partido comenzó con el Real Madrid y el Numancia muy bien plantados sobre el césped y con ambos sin ser capaces de dominar del todo y crear peligro, lo intentaba algo más el Real Madrid, pero los de Jagoba Arrasate siempre acababan cortando con falta o recuperando la pelota y montando el contraataque, de hecho casi la primera ocasión real de peligro la iban a tener los numantinos, con una jugada ensayada a balón parado, que iba a rematar Higinio, y que se marchaba por muy poco tras taponarlo uno de los defensores blancos, respondía el Madrid tras esta acción de peligro, con una buena internada de Lucas Vázquez por banda que iba a rematar con el exterior de la bota tras quedarse sin ángulo, y que también se marchaba desviado por poco.

Bale antes de transformar el penalti | Foto: LaLiga.es

No se habían cumplido los primeros veinte minutos de juego y Ripa se tenía que retirar lesionado, entraba en su lugar Valcarce, el partido continuó muy trabado, con el Madrid teniendo posesiones largas y logrando recuperar rápido cuando perdía la pelota, pero aun así los de Zidane apenas creaban peligro, aunque tampoco sufrían ya que el Numancia apenas era capaz de cruzar la medular. La iba a tener Mayoral cerca de cumplirse la media hora de partido, tras una falta lateral centrada por Marco Asensio, pero su remate con la pierna derecha a quemarropa desde el lateral izquierdo del área de Munir, no cogió dirección portería, sólo 5 minutos más tarde iba a lograr adelantarse el Real Madrid, Lucas Vázquez que fue el que llevó todo el peligro en ataque de los blancos, era derribado dentro del área y el colegiado señalaba penalti que iba a transformar Gareth Bale engañando al portero. La jugada no iba a estar libre de polémicas, y es que pocos minutos antes de este penalti se habría producido otro en el área blanca cuando Theo agarró a Dani Nieto impidiéndole rematar un centro lateral, entonces el colegiado no apreció nada reseñable.

Iba a tener una más el Real Madrid antes del descanso, con un disparo de Marco Asensio desde fuera del área, que se marchaba por la izquierda de la portería de Munir, y respondería el Numancia en la última acción de la primera mitad, con un remate de cabeza de Pere Mila que se iba por encima del larguero.

Comenzaba el segundo tiempo con un cambio en las filas de los de Soria, y es que Valcarce que había entrado en el minuto veinte para sustituir a Ripa, también se tenía que retirar por algunos problemas físicos, entraba en su lugar Mateu. Continuaba la polémica para los aficionados presentes en el estadio, y es que en el minuto 50´ Higinio iba a ver la cartulina amarilla por simular un penalti. Continuaba el Madrid intentándolo, pero aún más espeso si cabe que en la primera mitad, con un remate de Lucas Vázquez tras no entenderse con Carvajal, continuaban Carvajal y Lucas creando peligro, pero el remate del de Leganés lo iba a parar Munir sin muchos problemas. El juego seguía muy trabado, con muchas faltas, y en una de estas Diamanka que había sido amonestado en la primera mitad por protestar el penalti de Lucas Vázquez, iba a ver la segunda cartulina por una dura entrada sobre Ceballos.

Diamanka ve la cartulina roja | Foto: LaLiga.es

Alcanzaba el partido el minuto 60´ cuando se marchaba Gareth Bale en su vuelta como titular, entraba en su lugar Mateo Kovaçic. Tras la expulsión y con uno menos, el Numancia hizo de tripas corazón y le puso las cosas complicadas al campeón de Europa, de hecho tuvo una gran ocasión Higinio, con un remate de cabeza que se fue por poco, tras un buen centro de Dani Nieto, el partido continuó cogiendo un carácter cada vez más duro, a causa de las entradas de los jugadores del Numancia, y sin ninguna ocasión realmente clara para ninguno de los dos equipos, Zidane decidió meter a Isco en lugar de Ceballos para aprovechar los espacios que se iban formando en el centro del campo de los numantinos tras la expulsión de Diamanka.

A falta de 15 minutos para el final, Iñigo Pérez iba a tener la ocasión más clara, con un zapatazo desde su campo propio, tras robarle el balón a Marcos Llorente y ver a Kiko Casilla adelantado, pero su remate se iba a estrellar en el larguero, tras esta ocasión se venía aún más arriba el Nuevo Estadio de Los Pajaritos, aunque a partir de aquí el Real iba a controlar el partido, Isco iba a desperdiciar una clarísima ocasión dentro del área pequeña, cuando tras pisarla y regatear a un rival, su disparo se iba por encima del larguero, finalmente en el minuto 87, Lucas Vázquez volvía a ser derribado dentro del área y esta vez el penalti lo transformaba Isco y tan sólo un minuto más tarde, en el descuento ya, Mayoral hacía el tercero, tras un remate picado, que venía precedido de un magnífico centro de Achraf que había entrado pocos minutos antes al campo.

Isco celebra el segundo gol con los compañeros | Foto: LaLiga.es

Con este resultado el Madrid puede afrontar la vuelta con total tranquilidad, aunque el juego de los de Zidane sigue sin convencer a los aficionados.