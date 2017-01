Google Plus

El Real Oviedo se mueve en el mercado invernal. (Foto: www.realoviedo.es)

Saúl Berjón primer refuerzo

Durante el pasado verano, uno de los nombres que más fuerza cobró como posible fichaje para el Real Oviedo fue Saúl Berjón. Finalmente el atacante comenzó una aventura en el Pumas mejicano que no tuvo el desenlace esperado por él y durante el mes de diciembre rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el conjunto azteca. Este hecho hizo que su nombre volviese al disparadero de candidatos a reforzar al club azul y, esta vez, finalmente así ha sido.

El acuerdo se hizo efectivo el 28 de diciembre. Saúl Berjón y el Real Oviedo volvían a unir sus caminos. Formado en las categorías inferiores del CD Covadonga y del propio Oviedo, Berjón ha acumulado mucha experiencia tras su paso por diversos equipos y categorías. A Berrón y Lealtad en tierras asturianas, se le suman el UD Pájara, Las Palmas, FC Barcelona B, UD Alcorcón, Real Murcia y SD Eibar, club con el que debutó en Primera División y tuvo participaciones muy destacadas. Tras el paso por el cuadro eibarrés, Berjón fichó por Pumas.

A pesar de estar en varios equipos, Berjón nunca se ha separado del Real Oviedo, ya que era habitual verle como invitado en las ediciones del campus veraniego del club. Llega libre y su contrato está establecido hasta junio de 2019. Berjón puede actuar en cualquier posición de ataque, aunque donde mejor se desenvuelve es como extremo zurdo.

Peña y Alaniz dicen adiós

El primer futbolista en haber dejado de ser parte del equipo de la capital del Principado de Asturias, fue Carlos Peña. El lateral izquierdo rescindió su contrato con el equipo azul antes de acabar el 2016 y ya ha encontrado nuevo equipo, se trata del Getafe Club de Fútbol, al que llega por petición de su entrenador, José Bordalás, a un conjunto que compite con los asturianos por uno de los puestos altos de la clasificación.

Peña fue el primer refuerzo de la pasada temporada del equipo carbayón, procedente del Real Valladolid. Es un lateral izquierdo trabajador aunque con grandes carencias ofensivas. La pasada temporada fue un habitual ya que llegó a disputar hasta 37 partidos, pero en la presente campaña todo cambió y quedó relegado a un papel inferior habiendo disputado tan solo cuatro encuentros hasta el momento.

Otro futbolista que ya no es parte de la plantilla del Real Oviedo es Martín Alaniz. Si Peña era uno de los candidatos a causar baja en el mercado invernal, el uruguayo también tenía muchas papeletas. Además el hecho de que el club le diese un permiso especial para alargar sus vacaciones, hacía incrementar estos rumores. Finalmente así ha sido y Alaniz no volverá a vestir la zamarra azul.

Su paso por el Real Oviedo tendrá más pena que gloria, ya que tan solo jugó cinco partidos, uno de ellos como titular. Fue ante el Reus el 22 de septiembre y fue su última participación, de hecho, solo fue convocado dos veces más. Alaniz, cuyo fichaje causó gran sorpresa, volverá al Villa Española de Uruguay, club del que venía cedido.

A pesar de estas dos bajas, no significa que se haya cerrado la puerta de salida. Hay varios jugadores cuya continuidad en el Real Oviedo no está garantizada, como puede ser el caso de Jonathan Vila, que apenas cuenta con minutos, Héctor Nespral, que podría salir cedido, o Edu Bedia, cuyo su rendimiento ha sido decepcionante. aunque tampoco se descartan a otros jugadores como Ortiz.

Muchos nombres en la palestra

Varios son los jugadores a los que se las ha relacionado en las últimas horas con el Real Oviedo. Es el caso de Erik Morán, centrocampista del Real Zaragoza, o Naranjo, delantero del Celta de Vigo y que la temporada pasada fue una de las sensaciones de la categoría de plata. Aunque el que cobra más fuerza es Marco Torsiglieri, central de Rosario que tiene experiencia en el fútbol español al haber jugado en la UD Almería y que podría recalar en el club azul en las próximas horas.

Lo que ya es una realidad es que el Real Oviedo Vetusta, tiene entre sus filas a un jugador iraní para realizar una prueba. Se trata de Aref Gholami, futbolista de 19 años y con experiencia en las categorías inferiores de su país y que actúa como central.