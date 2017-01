Susaeta: "Ayudé al equipo y sirvió para la victoria"

Susaeta alzando el brazo tras marcar el segundo gol | Foto: Real Oviedo

El jugador del Real Oviedo, Néstor Susaeta, sería el encargado de pasar por la sala de prensa de El Requexón tras finalizar el segundo entrenamiento semanal.

En primer lugar, el jugador eibarrés ofrecía sus impresiones sobre la última victoria carbayona: "Sabíamos lo que significaba, después de tres derrotas nos da tranquilidad y es un plus para afrontar la segunda vuelta". Un partido en el que Susaeta se reencontraba con el gol tras anotar el segundo del partido: "Soy más de dar pases, pero estoy contento. Ayudé al equipo y sirvió para la victoria. Siempre estoy de buen humor, pero en el campo soy otro. No me gusta ser el centro de atención, cada uno es como es y yo soy así. No es lo común, pero me gusta que pase rápido el rato, por eso lo celebré así".

Susaeta charla con Saúl Berjón tras anotar el segundo gol | Foto: Real Oviedo

Susaeta hacía también un balance de lo que ha sido esta primera parte de la temporada a nivel personal: "Empecé el año con dolores en el pubis, estuve parado. Estoy encontrándome mejor, no podía esprintar ni pegarle al balón, me costaba. Estoy bien, sin ningún tipo de excusa, al cien por cien".

El jugador vasco del Real Oviedo también tuvo la oportunidad de hablar de la racha negativa fuera de casa, donde no se puntúa desde que ganó en Murcia: "Dos derrotas seguidas no era el camino. Sabemos en qué proyecto estamos y lo que nos exigen. Es un proyecto ganador que implica que hay que jugar igual contra cualquier equipo. No podemos eludir responsabilidades, fueron dos partidos malos y generaron desconfianza. Esperemos que el bache haya pasado y no tener más en esta segunda vuelta".

Susaeta, durante el entrenamiento del miércoles | Foto: Real Oviedo

Además, uno de los cambios tácticos de Fernando Hierro ha sido pasar al 4-4-2, sistema que valoraba así Susaeta: "Es diferente, en vez de pegarme a banda tengo que ayudar al pivote. Nos une más, hace que se produzcan más ayudas. En ataque cuando estás abierto hay más espacio. Jugando en banda con los jugadores que tenemos arriba puedo aprovechar los centros. Todo lo que sea crear peligro desde la banda con centros viene bien".

La característica más destacada de esta categoría es la igualdad máxima que comparten todos los equipos, algo de lo que hablaba también Néstor: "El Levante está destacado, pero luego todo tremendamente parecido. Llevo muchas temporadas en Segunda y siempre ha habido diferencia, pero este año no hay destacados ni por abajo ni por arriba -salvo el Levante-. Falta un mundo y pueden pasar muchas cosas. Estamos en mitad de tabla, la primera vuelta estuvimos en 'play-off'. Esperamos seguir en posiciones altas".

Susaeta lucha con Albacar por el balón | Foto: Real Oviedo

Por último, el extremo oviedista habló sobre su próximo rival, el Real Valladolid: "Será un partido complicado, ellos juegan bien y seguro que nos lo van a poner difícil. Sería bonito ganar delante de nuestra gente".