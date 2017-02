CF Reus - Real Oviedo: puntuaciones del Oviedo, jornada 27 de Segunda División 2017

Google Plus

Los jugadores del Real Oviedo celebran el gol del empate. Foto: Real Oviedo.

Iniciaba la jornada número 27 de la liga el Real Oviedo con su partido frente al CF Reus, en campo rival. Volvía el Oviedo a enfrentarse a sus demonios esta temporada, es decir, a jugar fuera de su campo dónde ha recibido goleadas en varios de los encuentros. En su última salida fuera de casa, el Oviedo rompía esa mala racha ganando a domicilio por 0-2, tras muchas jornadas sin ganar.

Hierro repetía sistema, el sistema que le dio la victoria contra el Getafe la jornada pasada, jugaba con un 4-2-3-1. Repetía sistema aunque no jugaban los mismos hombres, tras el gran segundo tiempo que cuajo Erice, entró a formar parte del once titular en detrimento de David Rocha.

Empezó el partido sin un dominador claro, pero rápidamente el Reus se fue haciendo dueño y señor del primer tiempo. Tuvo las ocasiones más claras del primer periodo, por casi ninguna del Oviedo. Tanto fue así que Juan Carlos tuvo que emplearse a fondo llegando a salvar en varias ocasiones a su equipo. Con ese dominio del Reus llegó el 1-0 para los locales con un golazo de su capitán, Folch, nada pudo hacer Juan Carlos. Con este 1-0 se llegaba al descanso.

Tras la reanudación, volvían los mismos jugadores que acabaron el primer periodo. El Reus tuvo el dominio en los primeros minutos del partido, incluso gozando de ocasiones para ampliar la ventaja, pero perdono mucho. El Oviedo fue creciéndose gracias a un espléndido Susaeta, que esta en su mejor momento de la temporada. De las botas de Susaeta nació la jugada del empate del Oviedo, que acabó de nuevo en un golazo de Borja Domínguez, ante el que nada pudo hacer el meta local, Edgar Badía.

Al final, 1-1 en el marcador, resultado justo por la igualdad mostrada a lo largo del partido, donde cada uno de los equipos tuvo el dominio en una de las partes.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10 : Excelente / S.C: Sin Calificar)

Fernando Hierro

6 / Repetía por primera vez en bastantes jornadas el sistema de juego, aunque variando los nombres. Erice que cuajo un buen partido la jornada anterior entró en el once inicial. Tardó bastante en realizar los cambios, y no consiguió que estos fueran muy efectivos.

Juan Carlos

8 / Nada pudo hacer en el gol encajado, es un balón imparable ejecutado a la perfección. Tuvo que emplearse a fondo, salvando a su equipo en varias ocasiones con buenas paradas, fue de los mejores de su equipo.

Johannesson

6 / Definitivamente ha conseguido un hueco en el once inicial. No tuvo su mejor día, es decir, no brillo como en anteriores jornadas, estuvo algo fallón pero sin cometer errores graves.

David Costas

6 / Mucho trabajo durante el primer tiempo, a veces seguro y llegando bien al corte, mientras que otras llegaba tarde a marcaje de su hombre. No tuvo nada que hacer en el gol encajado.

David Fernández

6 / Al igual que su compañero en la zaga, tuvo mucho trabajo en el primer periodo. Tuvo que emplearse a fondo, aunque no le saliera todo bien. Al igual que Costas, alterno jugadas eficaces con otras que no lo eran tanto.

Christian Fernández

6 / Fallón en alguna de las jugadas tanto ofensivas como defensivas durante el primer tiempo, igual que su equipo mejoró y mucho en el segundo tiempo. Puso el centro que acabó en el empate final.

Lucas Torró

6 / Estuvo atento al corte la mayor parte del encuentro, aunque como el resto de su equipo sufrió mucho con la intensidad de los rivales en el primer tiempo. En el segundo periodo tuvo más protagonismo y mejoro su juego.

Erice

6 / Seguro en su trabajo, en el doble pivote con Torró, saco el balón con bastante sentido. Sin alardes pero siendo un pase seguro en todo momento. No se le pueden pedir partidos como el de la semana pasada todas las jornadas.

Borja Domínguez

7 / Sigue demostrando que es un gran jugador en el juego ofensivo, aunque está algo menos implicado en la defensa. Se asoció muy bien con un gran Susaeta. Marcó el gol del empate cazando un centro de Christian dentro del área, y lo envió a la cepa del poste.

Susaeta

8 / El mejor del partido, y de su equipo por segunda jornada consecutiva. En la primera parte no pude demostrar nada, no tuvo apenas el balón. En el segundo tiempo varió su posición, metiéndose más al centro y se puso el equipo a la espalda. Gracias a él, el Oviedo tuvo el control del segundo periodo y consiguió el empate.

Saúl Berjón

5 / No estuvo nada acertado en el partido, estuvo activo por su banda izquierda pero no llegó a desbordar a su marca en ninguna ocasión. Sufre mucho cuando su equipo no tiene el balón.

Toché

6 / Lo intento una vez tras otra, pero este partido no estuvo acertado de cara a gol. En el segundo tiempo mejoró su juego, pero acabó el partido sin el premio del gol. De todas formas, y como siempre, muy activo en el ataque el goleador azul.

Sustituciones

Nando

S.C. / Salió con el partido casi acabado, y no tuvo tiempo de desbordar ni mostrar su calidad.

Michu

6 / Salió con el partido muy avanzado y sin apenas tiempo para demostrar su valía. Se asoció con sus compañeros, pero sin llegar a generar ocasiones de peligro.

Árbitro: Arcediano Monescillo

7 / Bastante serio el arbitraje del colegiado. Hubo alguna que otra jugada polémica en el encuentro pero no influyo en el resultado final. No estuvo permisivo con las faltas de ambos equipos y corto el juego cuando fue estrictamente necesario.