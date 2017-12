Anuario VAVEL Real Oviedo 2017: La delantera, Toché y dos más

Fotografía: Real Oviedo

Gol de Toché, da igual cuándo lean esto

¿Cómo se podría resumir el año futbolístico de la delantera del Real Oviedo en tan sólo tres palabras? Muy fácil: José Verdú Nicolás, o lo que es lo mismo, Toché. Alguien se podría tirar horas buscando sinónimos que adjudicarle al ariete murciano del conjunto carbayón, que todos le llevarían a la misma palabra: gol. Él solito anotó 17 de los 24 goles que consiguió la delantera del Real Oviedo en todo el año natural de 2017, o lo que viene siendo lo mismo, un 71% de los mismos. Sus compañeros Miguel Linares -con siete- y Jonathan Pereira -que anotó dos la pasada campaña, pero ninguno de ellos en 2017-, quedan en un más que profundo segundo plano si los comparamos con el "9" del Real Oviedo.

Increíble se queda corto para definir el olfato goleador de Toché El calificativo de increíble se queda corto para referirnos al olfato goleador del canterano del Atlético de Madrid. Por muy lejos que quede ya ese delantero joven del equipo colchonero, en Oviedo siguen pudiendo disfrutar de su ambición, de su gran colocación y sobre todo, de su remate a portería al primer toque.

El año comenzó, como saben, de la peor forma posible, encajando una dolorosa derrota en Sevilla. Pero allí, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el delantero de Santomera ya empezó pisando fuerte, anotando un doblete en el intento fallido de recortarle distancias al filial sevillista. A partir de ahí, otros diez goles en veinte partidos completaron su segunda vuelta para firmar un final de temporada del que salió más que airoso, con una media de un gol cada dos partidos. Buena para un delantero, y mejor aún teniendo en cuenta que él sólo vive del remate al primer toque.

Dos de los principales culpables del éxito de la delantera carbayona: Toché y Linares. | Imagen: LaLiga

Se busca…

Jonathan Pereira no ha tenido grandes actuaciones con el equipo, un delantero sin gol por el momento Por su parte, la aportación de Jonathan Pereira en la segunda vuelta del equipo azul se puede resumir, muy pero que muy fácilmente en dos simples participaciones, en dos derrotas del equipo fuera de casa. La primera de ellas, en Almería, donde sus catorce minutos sobre el campo no pudieron impedir que el equipo se volviera a Asturias con el casillero de tantos a favor vacío. Tres a cero. La segunda de ellas, casi dos meses después, en Vallecas. Allí, el equipo casualmente tampoco anotó y perdió el partido por dos tantos a cero a pesar de los 17 minutos que el vigués estuvo sobre el campo. Treinta y un minutos y cero tantos. Bochornoso si lo comparamos con las cifras de sus otros dos compañeros en punta de lanza.

Jonathan Pereira inmortalizando una imagen que no se pudo repetir en toda la segunda vuelta. | Imagen: Real Oviedo

Miguel Linares, todo un capitán

En el escalón situado entre los dos, se encuentra el jugador que se ocupó él solito de sacar al Real Oviedo del barro de la Segunda División B y posiblemente uno de los más entregados de la plantilla, si es que no es el que más. Desde que el equipo está en el Fútbol Profesional ha notado el salto de categoría, pero no por ello se ha venido abajo. Es realmente de admirar el hecho de tener a un jugador en el banquillo que a pesar de que no juega todo lo que a él le gustaría, y que cuando lo hace, no lo hace de la mejor forma, esté dispuesto a pelear por un escudo que desde la temporada 2014/2015 él siente como suyo. Sus tres goles en la primera mitad del año, y sumados a los cuatro que lleva en este último tercio, y las buenas sensaciones que está dejando, le convierten en un sustituto tan inesperado como idóneo para Toché, lesionado desde el pasado 29 de octubre.

Y la calificación final es de…