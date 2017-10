Google Plus

Previa Granada CF - Real Oviedo: merecer, pero ganar | Imagen: VAVEL

La Segunda División es una liga muy complicada, en la que cualquier equipo te puede ganar a pesar de haber dominado durante gran parte del encuentro. En esa situación se está encontrando últimamente el Real Oviedo, que ve que a pesar de demostrar un buen juego durante sus partidos, no terminan de llevarse los tres puntos y se ven sumidos en una racha muy negativa. El optimismo va decreciendo conforme a los resultados y el nerviosismo tanto en la grada como en el césped hacen acto de presencia en cada partido.

Las victorias no llegan

A pesar de haber empezado bien, y dando por buenos algunos empates fuera de casa (como el del derbi asturiano en el Molinón) el Real Oviedo no está en un buen momento de forma, y ve cómo se deja puntos en los últimos encuentros, tanto en el Carlos Tartiere como fuera de casa, por falta de concentración en ciertas fases del encuentro. Uno de los principales problemas viene a la hora de cerrar partidos, ya que a pesar de adelantarse en el marcador en varias ocasiones, los de Anquela son incapaces de mantener esa ventaja y acaban concediendo el empate o incluso la derrota. Los encuentros ante el Albacete fuera de casa, o las visitas de Zaragoza y Tenerife son un claro ejemplo de esta tendencia, llegando a empatar contra el Zaragoza tras haberse adelantado por dos tantos a cero.

La mayor preocupación en la grada proviene de la defensa, que ofrece ciertas dudas, especialmente tras encuentros como el del Mini Estadi ante el Barcelona "B", en el que un solo error defensivo en una jugada costó el gol de los blaugranas y que solo pudo ser empatado en la segunda parte. A esto hay que sumarle la baja de uno de los centrales titulares del cuadro azul, Héctor Verdés, que tuvo una lesión muscular durante el encuentro ante el Tenerife y no salió a jugar tras el descanso. ​

Christian Fernández podría volver al once tras cumplir su sanción | Imagen: VAVEL

Los goles no son un problema

En lo que mejor se encuentra el equipo de la capital del Principado de Asturias es en la producción ofensiva, ya que son el único equipo de la Liga 1|2|3 que ha anotado gol en todos sus encuentros de liga, con Toché y Berjón como máximos artilleros azules, con cuatro tantos cada uno. Incluso con la baja de jugadores ofensivos como Hidi o Fabbrini, el trabajo de Saúl Berjón o Aarón Ñíguez en la creación de juego está resultando efectivo y los oviedistas han podido celebrar goles todas las semanas.

Por otra parte, solo se han logrado dos victorias en lo que va de temporada, algo que preocupa a la afición ovetense, ya que a pesar de disfrutar de los tantos del equipo, no pueden redondear los partidos con victorias y el conjunto asturiano no deja de descender puestos en la clasificación. Algunos, que todavía mantienen el optimismo con respecto a Anquela y la plantilla, recuerdan que el técnico jienense se encontraba en la misma situación durante su etapa en el Huesca, y terminó clasificando a los aragoneses al Play Off de ascenso a la Liga Santander.

La delantera granadina, un problema para Anquela

El ataque del Granada CF, conformado por Pedro, Joselu y Darwin Machís, ha anotado la mayor parte de los goles del conjunto andaluz, y serán el principal dolor de cabeza para el técnico jienense que tratará de buscar la manera de frenarlos. Además, el entrenador del Oviedo se reencontrará con Darwin Machís, a quien tuvo en su etapa en el Huesca y que durante el verano sonó que podría haber sido fichado por el Real Oviedo, aunque terminó uniéndose a la disciplina del Granada.

El cuadro andaluz ha ganado tres partidos, solo uno más que los carbayones, y se encuentran con dos puntos más que el Real Oviedo, en la novena posición de la Liga 1|2|3. De llevarse la victoria podrían incluso meterse en el Play Off de ascenso, aunque dependiendo de lo que haga el Huesca esta semana. En caso de hacerse el Oviedo con la victoria, tendrán la oportunidad de adelantar al Granada y subir algún puesto dependiendo también de los resultados que se den esta jornada.

Posibles onces iniciales