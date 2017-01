Javi Navas, refuerzo de lujo para el Izarra

Google Plus

Javi Navas ya se entrenó con el cuadro de Estella. | Foto: CD Izarra.

No para el mercado de fichajes. Tampoco en tierras navarras. Este mismo jueves cinco de enero, el Izarra anunciaba la primera incorporación invernal a sus filas. Javier Fernández Herranz, conocido futbolísticamente como Javi Navas, arribó al conjunto estellés procedente de la UD San Sebastián de los Reyes. El jugador, que puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de la mediapunta, podría ser un jugador muy importante para Borja Jiménez.

Criado en la cantera del Real Valladolid, este abulense de 25 años llegó a debutar con el cuadro blanquivioleta en Segunda División. Aunque su principal éxito fue llegar a la categoría de bronce con apenas 17 años en el segundo equipo pucelano. Con apenas 20 años cambió de aires para pasar primero por los filiales de Osasuna y Getafe, aunque en ninguno de los dos casos fue capaz de dar el salto a sus primeros equipos.

El abuelense vuelve al Grupo I de Segunda División B.

De este modo, Javi Navas volvía al segundo equipo del Real Valladolid, aunque no tuvo el protagonismo esperado en el cuadro de Segunda División. Este motivo propició que saliera en el verano de 2015 a la Cultural y Deportiva Leonesa, donde cuajó una irregular temporada en las filas leonesas. La UD San Sebastián de los Reyes acogió al jugador abulenses durante estos últimos seis meses. El centrocampista no ha tenido la continuidad esperada en el conjunto madrileño, en el que únicamente ha disputado 528 repartidos en 14 encuentros, cinco de ellos saliendo en el once inicial.

Javi Navas espera recuperar su mejor versión en el CD Izarra después de dos temporadas más irregulares de lo esperado. El atacante abulense reconoció que "vengo a aportar goles, trabajo y experiencia" y entre bromas aseguró que "como mínimo anotará en esta vuelta cinco goles". Borja Jiménez explicó que el jugador "atesora experiencia" y "sabe cómo se juega, a donde viene y qué esperamos de él". Su nuevo preparador aseguró que "va a ser importante en el grupo".