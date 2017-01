Javi López, rumbo a Badajoz

Javi López conduce el balón en su último partido con la camiseta de la Arandina / Gadea Casado (Arandina CF)

La salida de Javi López es ya una realidad. El delantero andaluz ha firmado en las últimas horas la rescisión del contrato que le unía a la Arandina hasta el final de la temporada y ha puesto rumbo a Badajoz, su 'nueva' casa. Con el cuadro pacense, en Tercera División, tratará de lograr su particular regreso a la categoría de bronce del fútbol español.

No ha sido, ni de lejos, la mejor primera vuelta del cordobés. Habiendo jugado prácticamente la mayoría de los partidos solo había sido capaz de marcar en dos ocasiones. Y si su idilio con el gol no era el mejor, menos lo fue la relación con la grada. Muchos aficionados blanquiazules ya habían reflejado en las últimas jornadas su disconformidad con las actuaciones del ya ex jugador ribereño.

Javi López impetró hace varias semanas la carta de libertad al director deportivo, Álex González, que pidió al delantero replantearse su propuesta. Sin embargo, la decisión estaba tomada. Tampoco ayudó el enfrentamiento que tuvo con algunos seguidores del equipo la semana pasada por redes sociales y del que ya no queda rastro. Así termina una relación poco fructífera y duradera entre dos partes que se han deseado suerte y que ya forman parte de su concerniente pasado.

"Nada está perdido"

La Arandina no pasa por un buen momento. No es fácil digerir cinco derrotas consecutivas y menos empezar el año cayendo ante un rival directo, pero todo eso forma ya parte del pasado. Quedan 18 partidos para la consecución de la liga y las opciones de lograr el objetivo de la salvación siguen intactas. Y es que, como bien ha querido reflejar Ruba -jugador de la casa y uno de los capitanes del equipo- "nada está perdido".

Ruba: "Pelearemos hasta el final y hasta que no nos queden fuerzas"

El ribereño ha querido salir al paso tras las últimas actuaciones del equipo para asumir los errores y pedir apoyo de cara a los próximos encuentros del cuadro blanquiazul. "No es momento de rendirse, queda mucho tiempo todavía y la situación se puede rebatir y cambiar la dinámica. El equipo va a luchar por cambiar y salir de ahí abajo cuanto antes y llevamos trabajando desde la pretemporada para que las cosas salgan bien".

Ruba entiende que "es complicado pedir apoyo, pedir que la gente anime, pero el equipo necesita el apoyo de todos". "El que no confíe o no quiera apoyar lo entiendo porque la cosa vaya mal, pero en las buenas no queremos tampoco a esa gente que en las malas nos ha acuchillado durante este tiempo. Pelearemos hasta el final y hasta que no nos queden fuerzas", finalizaba.