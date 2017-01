Edgar Agudo, primer fichaje invernal para la Arandina

Google Plus

Edgar celebra un gol como jugador azulino / CD San Fernando

Primer culebrón cerrado. Edgar Agudo (Leganés, 29 de marzo de 1990) se ha convertido en la primera incorporación del año para la Arandina. Después de varias semanas con el mercado invernal abierto, el club ha hecho oficial la llegada del ariete madrileño que procede del CD San Fernando gaditano. Aquellos que le conocen afirman que el leganense es un delantero puro, con gran envergadura y potencia y que además puede desempeñar la función de extremo izquierdo.

Agudo fue formado en las canteras del Atlético de Madrid y Málaga. De ahí pegó el salto a Tercera División enfundándose las camisetas del filial del Pontevedra o del Colmenar Viejo antes de recalar en el AD Parla, donde militó durante algo más de tres temporadas. Dado su buen rendimiento, en el mercado invernal de la temporada 2013/14 fichó por el Puerta Bonita. Fue su primera experiencia en Segunda B, aunque no pudo evitar el descenso del club madrileño.

Después de regresar al Parla y lograr 13 goles en la primera vuelta, el Guadalajara decidió incorporarlo en enero. Con el club alcarreño llegó a disputar el playoff de ascenso a Segunda División pero no continuó en sus filas. A pesar de contar con ofertas en la categoría de bronce decidió probar suerte en el CD San Fernando de Tercera, donde jugó todo (44 partidos) anotando once goles. Con el club isleño logró el ascenso y renovó su contrato, aunque las perspectivas esta campaña no han sido las deseadas.

Agudo ha disputado 15 encuentros (608 minutos), en los que ha marcado tres tantos. A ellos hay que sumar los dos marrados en la Copa RFEF, donde ha participado en otros cuatro choques. Llega por tanto un jugador con hambre de minutos y goles. Justo lo que necesita una Arandina que espera todavía la llegada de otro futbolista.