Momar Ndoye llega a la Arandina

Ndoye celebra el gol marcado en la Superliga India / Indian Super League

Momar Ndoye se ha convertido este jueves en nuevo jugador de la Arandina. El delantero y extremo izquierdo senegalés de 24 años llevaba varios días ejercitándose con el club, y aunque este no se había pronunciado sobre su incorporación, sí lo ha hecho a última hora. La arribada del futbolista se produce gracias al beneplácito de Emilio Ferreras, que siempre vio con buenos ojos la aportación que el de Pikine podía dar en su plantel. "Es un jugador que nos puede ayudar. Esto no es pretemporada, ahora no estamos en un buen momento y hay que tratar de espabilar. Le conocía del Atlético de Madrid".

Forjado en la cantera rojiblanca, Ndoye ha disputado más de 90 partidos en Segunda División B con el filial colchonero, sumando siete goles. Su rendimiento fue bien visto por el Muro CF, que lo incorporó en la temporada 2015/2016. Una vez superada esta experiencia, el senegalés decidió abrir una nueva etapa enfundándose la camiseta del Pune City FC de la Superliga India. Tras once partidos disputados, Momar logró marcar un tanto. Ahora, llega al club ribereño con la ilusión de despuntar y ayudar al equipo a lograr la salvación.

Este vídeo recoje alguna de sus mejores jugadas.

A la espera de más fichajes

No es la única incorporación que se espera en tierras burgalesas. Para el partido de este domingo la Arandina solo puede contar -de momento- con 13 fubolistas, dado que tiene cinco bajas y anunció a inicios de semana dos salidas. La escuadra blanquiazul necesita con urgencia el fichaje de un lateral izquierdo sub-23 que pueda suplir a Mauri, aún convaleciente -puede que hasta marzo no esté completamente recuperado- y sin recambio natural. El otro perfil que podría llegar es el de un centrocampista, aunque el tiempo, el dinero y el propio mercado delimitarán las posibilidades del cuadro ribereño antes de que el martes se cierre el plazo para poder realizar más incorporaciones.