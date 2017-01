El Somozas mejora, pero no es suficiente

Google Plus

UD Somozas y Cultural Leonesa se medían el Manuel Candocia con un objetivo claro: los tres puntos. El Somozas, que la jornada pasada vencía a la Ponferradina, recibía al líder, la Cultural Leonesa. Todo hacía indicar que el partido sería intenso y entrenenido en el Manuel Candocia. Los primeros minutos fueron de adaptación, con una Cultural Leonesa que no se sentía cómoda ante la presión de la UD Somozas.

Los visitantes se adelantan primero

Los locales fueron los primeros en avisar, en el 4' Toni Medina ponía un centro precisó para que Pedrosa se quedase sólo ante Guille, pero el delantero no se mostraba acertado de cara a gol. El Somozas se mostraba cómodo sobre el terreno de juego, intentando aprovechar los errores de su rival. Sin embargo, fueron los leoneses los que se adelantaron primero en el marcador. Yeray con un lanzamiento de falta que sorprendió a Lercetua desde los 40 metros, puso el 1-0 en el marcador.

Jarro de agua fría para los gallegos, que no eran capaces de generar peligro a la portería visitante. A los 25 minutos una jugada peligrosa de Pedrosa acaba finalmente en córner. Precisamente el delantero fue el encargado de ejecutar una falta que acabaría en las manos de Guille. Seguía intentándolo el Somozas, que dispuso de una nueva ocasión, con un disparo de Arkaitz que se marchó fuera. En el 35' Gianni tuvo que emplearse a fondo para tapar el lanzamiento de Antonio, cuando ya se cantaba el gol en la grada.

Todo igual en la segunda mitad



Poco antes del descanso, la Cultural Leonesa pudo ampliar su ventaja, pero el tanto de Benja fue invalidado por fuera de juego. Tuvo la última el Somozas con un lanzamiento de falta, pero el marcador no se movió con ventaja para los visitantes al término de los primeros 45 minutos. Se reanudaba el partido con una mejoría de la Cultural Leonesa, que ampliaba su ventaja en el 62 por mediación de Ortí.

Movió ficha Stili que introducía a Iván Pérez y Pedro García, en el lugar de Pedrosa y Pablo, para dar más movilidad en el medio de campo y hacerse con la posesión. Por su parte, Rubén de la Barrera introducía a Julen Colinas en lugar del goleador Ortí.

Lo intentó la UD Somozas que no daba con la tecla para encontrar huecos en la defensa cuturalista. No había tiempo para más en As Somozas, entre una UD Somozas que seguirá una jornada más en el farolillo rojo y en la próxima semana recibirá al CD Izarra. La Cultural Leonesa consigue tres puntos muy importantes antes de recibir al Coruxo.