Álex González: "Entre todos lo conseguiremos"

Álex Gonzalez, a la derecha del todo, en la presentación del cuerpo técnico este verano / Jorge Alvarado (VAVEL)

El entrenador de la Arandina, Emilio Ferreras, no compareció en la sala de prensa por decisión del director deportivo, Álex González, que leyó un comunicado ante los medios redactado con anterioridad al partido de este domingo.

“No quería estar aquí, pero las necesidades y los acontecimientos me han supuesto estarlo. Que tenemos dificultades deportivas y que no estamos dando el nivel esperado es más que evidente, pero cada uno debe asumir sus responsabilidades, y buena parte de las que deberían corresponderme a mí se están cargando a otra persona. No explicar a la afición esto me parece incoherente y deshonesto”, indicaba en el inicio de la declaración el director deportivo del club.

González también dejó claro que no tiene dudas respecto a la consecución del objetivo. “Entre todos lo conseguiremos, pensando en pasos cortos, muy cortos, quizás semanales y diarios, y necesitando que ese todos sea lo más numeroso, fuerte y único posible. La Arandina es de los que quieran ayudar y hacer que el club se consolide, y también de los que quieran criticar, que siempre es muy positivo pero para construir, no para destruir”.

Nacho Ruiz, nuevo lateral izquierdo

Este domingo el club sorprendía al anunciar a primera hora una nueva incorporación. Nacho Ruiz, lateral izquierdo de 19 años, se ha comprometido con la Arandina hasta final de temporada. Forjado en el Huracán CF y en el juvenil del RCD Espanyol, dio el salto al filial del cuadro perico, del que procede buscando minutos. El director deportivo quiso reflejar que "no es una cesión al uso, porque ha rescindido contrato pero ha firmado para las próximas temporadas con el Espanyol".

Nacho Ruiz / Promoesport

Nueva llegada a la espera

Álex González, tras su comunicado, respondió las preguntas de los periodistas alrededor de las últimas horas de mercado. Con referencia a las salidas, reconoció que "hay algún jugador que sí que podría estar interesado". "Cada uno hace lo que considera oportuno, y como siempre he dicho desde que ha empezado este mercado los acuerdos son entre dos partes".

Aunque no se prevé -en principio- ninguna salida, sí se plantea una nueva incorporación. "Ahora mismo tenemos 20 jugadores y estamos planteando un fichaje más. Estamos buscando un pivote sub-23 que pueda jugar como central. Consideramos que para los partidos que nos quedan nos vendría muy bien".

"A nivel de coste las cuatro llegadas son idénticas a las tres salidas, y el jugador que queda por venir lo estamos valorando entre todos, si ese pequeñito esfuerzo nos puede dar una ayuda grande. La reflexión es que sí, porque es un esfuerzo que no es demasiado grande pero que sé que a nosotros nos cuesta mucho", añadía González.

Lo que sí está claro es que llegue quien llegue, el acuerdo será firmado en las próximas horas, ya que el director deportivo quiso dejar claro que para él "el último día es inexistente". "Me gusta tener un margen para poder maniobrar", finalizaba.