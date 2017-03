Derrota en Mutilnova frente al líder

Ambos equipos han salido al terreno de juego muy concentrados conscientes de la importancia del encuentro y la necesidad de puntuar tanto para locales como para visitantes. Unos para seguir arriba con la mayor ventaja posible y otros para intentar alejarse de la zona peligrosa de la tabla.

La primera mitad del encuentro ha empezado sin un claro dominador, sin embargo poco a poco la Cultural Leonesa se ha ido haciendo con el domino pero sin materializarlo en goles. La primera ocasión el partido la ha tenido la Mutilvera de falta pero Palatsi sin problema ha atrapado el balón. Pocos minutos más tarde ha llegado la primera de la Cultu, después de un buen desborde de Viti a Edu pero Benja no ha llegado para rematar. Los locales no se han quedado atrás y Laborda ha tenido una de las más claras del primer tiempo pero Gianni ha salvado el tanto en la línia de gol. Benja ha tenido dos ocasiones claras en apenas tres minutos pero un disparo ha estallado al palo con la portería vacía y otro ha salido desviado. Pero no serían las últimas, Colinas también ha tenido una ocasión para adelantar a los suyos en el marcador antes del descanso pero Edu ​ha sacado el balón con el pie. De Prados ha evitado de nuevo que los visitantes se adelantaran en el marcador tras desviar a córner el potente disparo desde la frontal de Benja en los instantes finales del primer tiempo.

Tras el paso por el vestuario, la Mutilvera ha salido más ofensiva y se ha acercado más al área rival, tanto es así que la primera situación de peligro en este segundo tramo de partido la ha tenido los locales pero se han encontrado de nuevo con Palatsí. Tras un error de Gianni Laborda ha disparado pero el esférico se ha ido fuera. Pocos minutos más tarde Laborda ha tenido otra pero esta ocasión he arrollado al portero blanquillo y el delantero navarro ha visto la segunda amarilla del partido, dejando a su equipo con 10 en el minuto 58. Con un jugador menos en el campo, los locales lo han seguido intentando sin éxito. Al igual que la Cultu que ha tenido una de las ocasiones más claras de la segunda mitad, cuando Colinas ha estallado el balón al palo después de un disparo demasiado cruzado. Pero tres minutos más tarde ha llegado el único gol de partido de las botas de Ortí en el minuto 78 después de un buen centro de Iago Díaz. Alegría desenfrenada en el banquillo visitante y entre los seguidores de la Cultu desplazados en Mutilnova. Los locales han intentado empatar el encuentro sin éxito. El marcador no se ha movido más.

Con esta victoria el conjunto de Rubén de la Barrera sigue líder con 66 puntos. La semana que viene reciben al Racing de Santander, uno de los rivales directos en la tabla de clasificación.