El retorno del Rey

El trono del Grupo I vuelve a cambiar de ocupante. Tras un líder fijo durante gran parte de la temporada, solo alternado entre el Racing de Santander y la Cultu, el Celta “B” tomaría hace ya algunas semanas el relevo del equipo de De la Barrera tras quitar el invicto a los leoneses en casa, perdiendo la cabeza de grupo siendo goleado por el Boiro la jornada pasada, tomando el testigo el conjunto de Viadero. Sin embargo, si breve fue el reinado del conjunto celeste, más lo sería el de los cántabros, que tras una semana devuelven el liderato a la Cultural Leonesa

Ahora, venciendo por 3-1 al Lealtad asturiano con goles de Benja, desde los 11 pasos, y un doblete de Gallar los de León suman 80 puntos, los mismos que los santanderinos y dos más que los gallegos, tomando ventaja a falta de dos jornadas para el final de la liga. Por su parte, el conjunto asturiano descontó en el luminoso por medio de Álex Blanco, manteniendo los 45 puntos que ya sumaba, perdiendo una posición en favor del Izarra y deja casi cerrada su salvación, que aguarda a un solo punto de ventaja.

Mejoran las sensaciones

Un equipo que sabe defender, con una retaguardia muy rocosa que para colmo se reforzaba con un central más de lo habitual, saliendo con defensa de cinco, una red defensiva que solo la mejor versión de la Cultural Leonesa podría desarmar. Y eso fue lo que ocurrió: Un brillante Toni recuperó su mejor sonrisa, y cuando el atacante está bien, los leoneses lo notan. Lo notó también Julen Colinas, quien suma varias jornadas a un gran nivel y encontró en el ex del Real Valladolid Promesas un gran socio para dinamitar cualquier muralla asturiana.

Y poco tardarían en convertir los problemas en ocasiones para el conjunto blanco. Y es que, tras pisar área por primera vez, a escasos tres minutos del inicio de partido, Toni sería derribado y el colegiado del encuentro, Parra Górriz de Navarra, decretaría penalti que entraría por la parte izquierda de la portería que defendió Porrón tras la ejecución de Benja.

Cerca del cuarto de hora, tras un aviso previo de Julen Colinas, Mario Ortiz sacaría el fusil de precisión, ajustando el disparo al larguero, golpeando la madera en dos ocasiones y pudiendo haber entrado tras botar debajo de los palos. Sin embargo, para despejar cualquier tipo de duda, Alex Gallar empujaría a placer, asegurando el 2-0 para su equipo.

Para culminar la media hora perfecta de juego, a los 22 minutos de partido, una vez más el extremo sumaría un tanto a su casillero de goles particular y a la cuenta del equipo en el luminoso, haciendo una pared con Mario Ortiz que le dejaría en la frontal del área, ajustando su disparo al palo tras una preciosa rosca. Minutos más tarde, rozaría el Hat-Trick pero Porrón sacaría una mano providencial en la misma escuadra para evitar el tercer tanto del jugador culturalista.

Bandera blanca

Con la llegada del descanso, leoneses y asturianos firmaron una tregua de no agresión para la Cultural Leonesa, que se limitó a esperar el fin del partido para no hacer más daño a un Lealtad que no parecía del todo disconforme con el 3-0 y cuyo espíritu competitivo brillaba por su ausencia.

Sin embargo, el cuarto gol y ultimo de la tarde sería asturiano. Alex Blanco descontaría para los de Villaviciosa, con ayuda de la suerte y la intervención de un desafortunado Palatsi. Un disparo de falta golpearía madera, rebotando en la espalda del guardameta para introducirse en la portería leonesa, quedaban 30 minutos de partido, pero sobrarían todos ellos. Ninguno de los dos equipos haría nada por cambiar el resultado.

Un resultado que, sumado a la celebración del resultado de Guijuelo y Aranda, convertía la grada en una explosión de jubilo.