Antonio Calderón: ''La plantilla es más completa y equilibrada''

Nueva temporada por el Fernando Torres, pero mismo objetivo: el ascenso. Tras el varapalo de los playoffs con el Villanovense, Antonio Calderón y los suyos ya han recargado las pilas y enfocado de nuevo hacia su objetivo. Su primera piedra en el camino, el Deportivo Fabril.

"El equipo llega muy bien, hemos ido quemando etapas en la pretemporada con casi ninguna baja. Creo que hemos trabajado bastante bien y bastante duro. Llegamos con buenas sensaciones al comienzo de Liga'', resumía el gaditano.

''Espero un filial atrevido y con ciertas dotes de experiencia''

Su primer rival será un filial recién ascendido con una interesante mezcla de jóvenes y expertos en la categoría: "Han hecho un grupo fuerte. Tiene jugadores en la plantilla con bastante experiencia, de calidad, que le gusta tener el balón, jugar al fútbol con tres futbolistas por dentro y esperamos un equipo con jugadores con experiencia, de calidad y que quieren jugar el balón. Esperamos un equipo que no solamente tenga el atrevimiento de la juventud sino que también tenga ciertas dotes de experiencia", analizaba el técnico fuenlabreño.

Calderón: ''Tenemos que vivir con la vitola de favorito''

Un CF Fuenlabrada que afronta un nuevo Grupo, el I. Para Antonio Calderón no es problema: "Es el que nos ha tocado, nos adaptaremos y competiremos de la mejor manera posible. Tiene otras características que el grupo II y el camino va a venir en función de como nos adaptemos al grupo. En cuanto a favoritos en teoría está la Ponferradina, el Castilla, y tampoco me quiero dejar a nadie. Todos los partidos van a ser muy difíciles, a priori hay algunos que tienen la etiqueta, pero hasta que no se compite no se sabe''.

Sobre su plantilla y las nuevas caras, no cerró la puerta, la plantilla aún está por cerrar: "Estamos contentos con todos los jugadores y tenemos la tranquilidad de que juegue quién juegue mantenemos siempre el nivel. Si es verdad que estamos mirando de qué manera vamos a poder mejorar el equipo, y un indicio te lo da la competición aunque tenemos más o menos claro lo que queremos".