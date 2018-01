Fin al ciclo de Onésimo Sánchez en el Club Deportivo Toledo

Google Plus

Laura Pérez

Onésimo Sánchez deja de ser entrenador del CD Toledo después de completar casi tres temporadas en la ciudad imperial. Después de clasificar al equipo toledano para el play off de ascenso a Segunda División en dos temporadas consecuitivas, los malos resultados de la actual temporada, y la actual posición en puestos de descenso han obligado a los dirigentes del club verdiblanco a tomar la decisión. Onésimo deja el club en posiciones inversas de la clasificación a los objetivos marcados a principio de temporada.

Los malos resultados del equipo verde desde el arranque liguero han ido alimentando que Onésimo era uno de los principales culpables de la situación. El míster vallisoletano se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones que teniendo contrato hasta final de temporada no tenía intención de incumplirlo. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, instantes después de caer derrotados en Guijuelo, Onésimo Sánchez comunicó en rueda de prensa que no era el momento de abandonar el barco y a su gente. Sin embargo, la relación contractual que le unía con el Toledo pasó su momento más difícil tras el final de la primera vuelta, en la derrota por 2-0 ante el Deportivo Fabril. Después de varias reuniones junto a la directiva, el club decidió darle continuidad y tras una buena aparición en el derbi ante el Talavera, los resultados negativos ante Navalcarnero y Guijuelo han desembocado en la destitución del exfutbolista del banquillo verdiblanco. Onésimo Sánchez abandona las disciplinas del club verde con el Toledo ocupando la posición 17º del Grupo 1 de Segunda División B, y siendo el equipo más goleado de la tabla con 35 goles en contra.

La reciente noticia de la destitución de Onésimo hace necesario recalcar los logros conseguidos en las filas del Club Deportivo Toledo. Tras su llegada al club en junio de 2015, cuando el Toledo atravesaba momentos difíciles en el tema económico, su aparición en los banquillos fue un producto vistoso en el escaparate a la hora de atraer futbolistas de alto nivel en la categoría. Esta primera temporada finalizó con la clasificación al play off de ascenso, uno de los más bonitos y emocionantes de la historia del club, por el vínvulo creado entre club, jugadores y afición durante las eliminatorias. Después de eliminar al Murcia en la Nueva Condomina, el Toledo de Onésimo rozó una remontada épica en otro gran escenario del fútbol español. Solo un gol le privó a aquel Toledo de eliminar al Hércules en Alicante y pelear por el ascenso en la última ronda frente al Cádiz. La siguiente contienda, Onésimo alcanzó la perfección en la temporada regular logrando la segunda posición del campeonato liguero, y que a punto estuvo de disputar al poderoso Albacete que acabó ascendiendo a la Liga 123. En la Copa del Rey, el Toledo también tocó la gloria llegando a enfrentarse a un Primera División, como fue el caso del Villarreal. Finalmente, el rendimiento en el play off de ascenso no fue el esperado tras caer en primera ronda ante el Atlético Baleares.

Los éxitos de Onésimo en el Toledo ya forman parte de la historia de un club que debe comenzar a tomar decisiones importantes en este mercado invernal si no quiere volver al infierno de la Tercera División. Por el momento, el entrenador vallisoletano se ha despedido del club y la afición mediante una carta en su perfil personal de Twitter, donde ya ha recibido las primeras reacciones de algunos ex futbolistas verdiblancos como Alberto Castaño "Canario", o Jokin Esparza.