Álvaro Zazo recala en el Sanse (foto del propio club)

El centrocampista madrileño Álvaro Zazo ha fichado por el "Sanse". En la mañana del 11 de enero, el club lo hacía oficial mediante una nota de prensa. El jugador, de 34 años, tratará de ayudar al club madrileño a salir de las posiciones de descenso. Zazo es un auténtico trotamundos del fútbol español. Ha vestido la elástica de nueve equipos diferentes: Toledo, Mallorca B, Fuenlabrada, Rayo Vallecano, Lorca Deportiva, Leganés, Tenerife, Guadalajara y Avilés. Con el Sanse, son ya diez equipos diferentes los que suma el futbolista madrileño, que acumula a lo largo de su carrera más de 20000 minutos, principalmente en Segunda B.

Inicios de su carrera: explosión en Fuenlabrada

El futbolista se formó en la cantera de Las Rozas y posteriormente en La Fábrica. En 2002 recaló en el Toledo. La siguiente temporada, decidió cambiar de aires y fichó por el Mallorca B. El madrileño estuvo dos años en el filial bermellón, consiguiendo marcar cinco goles y siendo una pieza clave del equipo. Aún así, no consiguió evitar el descenso de los mallorquines. Tras su periodo en Baleares, Zazo decidió formar parte del proyecto del Fuenlabrada en la temporada 2005/06. Su gran actuación en la entidad fuenlabreña, donde consiguió anotar doce dianas, llamó la atención del Rayo Vallecano.

Turbio paso por Vallecas

El club de Vallecas acabó por fichar a Zazo en la 2006/07. Tras una buena primera campaña, una grave lesión de rodilla se cebó con el futbolista, que se pasó una temporada entera sin jugar un sólo minuto. Tras esa nefasta campaña, el Rayo cedió al madrileño al Lorca Deportiva, donde cuajó una buena temporada , jugando 34 encuentros y logrando anotar siete tantos. La siguiente temporada regresó al Rayo, donde acabó por no contar para el entrenador. El Rayo permaneció en Segunda División en aquella temporada, pero Zazo denunció a los vallecanos, que tuvieron que indemnizar al jugador con 400000 euros por incumplimiento de contrato.

Cambio de aires constante

Tras esa etapa, el mediocampista estuvo a prueba con el Córdoba, aunque finalmente no fue fichado por la entidad blanquiverde. Después, decidió volver a su tierra y recaló en el Leganés, club de bronce en ese momento. Tras una temporada con los pepineros, Álvaro recaló en el Tenerife. Pero el jugador, siguiendo la tónica de toda su carrera, no iba a permanecer más que un año en la isla. Aprovechando la oportunidad de jugar fútbol profesional, no desaprovechó la oportunidad de fichar por el Guadalajara. Sin embargo, el futbolista no gozó de demasiados minutos en la Liga Adelante. El equipo alcarreño acabó descendiendo por cuestiones económicas a 2B.

Sin embargo, Zazo se encontraba a gusto en el Pedro Escartín y continuó otra temporada más en Guadalajara, disputando 31 encuentros y marcando cinco goles. Sin embargo, el medio abandonó el club en el verano de la 2013/14. Su último equipo fue el Avilés, club al que llegó tras haber estado unos meses en el paro, incluido dentro del equipo de Sesiones AFE. Tras un año y medio parado, finalmente el 11 de enero de 2017, fichó por el Sanse.