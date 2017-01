Sergi Arimany, nuevo fichaje del Leioa, pisa el césped de Sarriena por primera vez (Fuente: SD Leioa)

El Leioa ya tiene entre sus filas a su segundo refuerzo invernal. Se trata de Sergi Arimany, un atacante catalán de 26 años, que recala en el Leioa tras dejar su antiguo club, el Kapfenberg austríaco. Se trata de un delantero alto (1,89m) y que va bien por arriba. Suele actuar de "9", siendo la referencia en sus equipos. Su máxima cota goleadora la alcanzó en el Palamós, donde anotó diecisiete goles.

Siempre cerca de casa...

Arimany comenzó su carrera desde chaval en la Garrotxa, pasando luego al Girona en 2008, club vecino a su Olot natal. En verano del 2009, fue transferido al Llagostera, en aquel momento de Tercera División. Tras un año en el club de la Costa Brava, regresó a su casa, al Olot. El catalán sí que consiguió ser profeta en su tierra, logrando marcar 23 goles en 54 partidos y siendo importante para su equipo. El atacante anduvo varios años más por la Tercera División. Tras dos temporadas en su casa, cambió de aires y se fue a las Baleares, recalando en el Formentera, consiguiendo solamente anotar un gol.

...hasta que probó fuera...

No brilló, y tuvo que buscarse otro destino. Tras un breve paso por La Junquera, Arimany finalmente fue a parar a las filas del Palamós en 2013. En este club encontró las dos mejores temporadas de su carrera, metiendo diecisiete goles en la 2014-15 y doce en la anterior. Pero el gerundense quería más. Esta vez decidió comenzar a buscar suerte fuera de España. En 2015, recaló en el Kapfenberg de la Segunda austriaca, al pasar con éxito una prueba que el club centroeuropeo le propuso. En su primera temporada, el ariete anotó 10 goles en 20 encuentros. Desde enero a junio del 2016, el catalán fue cedido al Energie Cottbus de la Tercera División alemana.

No brilló ni tuvo minutos. Solamente pudo disputar cuatro encuentros. Sin embargo, aunque lo futbolístico no le fuera bien, Sergi guarda buenos recuerdos de su estancia; "jugaba ante 300-400 personas y aquí he llegado a jugar ante 15000", declaraba en una entrevista concedida al Diario Sport durante el pasado año. La Tercera Alemana impresionó al catalán, pero como estaba cedido, retornó a la disciplina austriaca en verano de 2016. En esta última temporada, su presencia en el once estaba siendo testimonial, por lo que el 23 de enero de 2017 decidió firmar por el Leioa.

Dura competencia por un puesto

No tendrá fácil jugar en el Leioa. Sus principales competidores por el puesto de delantero centro, Óscar García y Xesc Reguís, están a un gran nivel, tanto a nivel goleador como en los otros ámbitos de juego. El andaluz lleva toda la temporada jugando, mientras que el mallorquín se ha ganado con goles y buenas actuaciones su presencia en el once. De todas formas, el segundo fichaje invernal del Leioa tras Javi Duro lo dará todo en Sarriena. Se le presenta la mejor oportunidad de su carrera, impulsar aún más a un equipo, que ya de por sí está haciendo historia.