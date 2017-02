De los Mozos: " Hay que tener una mentalidad ganadora"

De los Mozos durante un partido en Anduva, | Foto: LaLiga

Tras el último entrenamiento de la semana antes del partido del sábado 4 de febrero ante el Cádiz a las 18:00 horas de la tarde, el míster, Javier Álvarez de los Mozos, ha comparecido en rueda de prensa. El míster ha comentado en relación a la visita al Ramón de Carranza "Es un partido muy complicado cómo todos los de la categoría, el Cádiz es un buen rival que se encuentra en un buen momento y que además ha hecho de su estadio un fortín. Nosotros vamos con la ilusión de hacer un buen partido, sabiendo que si hacemos un buen trabajo estamos en disposición de ganar allí de sacar un buen resultado"

En cuanto al Cádiz el míster ha reconocido "Es un equipo muy compacto, parecido al Reus al que nos enfrentamos en la pasada jornada. Tiene buenas individualidades, la capacidad goleadora que está teniendo Tuño arriba pero bueno juegan muchos jugadores, es un equipo muy compacto en todos los aspectos"

"Jugar con muchísima ambición, tenemos que correr, tenemos que hacer un despliegue físico altísimo y saber que vamos a pasar por momentos malos, hay que hacer un gran trabajo defensivo pero a la vez tenemos que salir con mucha ambición a por los tres puntos, que si nos metemos atrás no vamos a sacar absolutamente nada. Debemos ir a por el partido desde el primer minuto" Declara el míster sobre el partido de este domingo en Cádiz. Asegurando que el equipo saldrá a por los tres puntos.

En las últimas jornadas el equipo rojillo ha conseguido dos empates, el míster decía “Tenemos que ir a ganar y ya está. ¿Que no podemos? Pues tendremos que conformarnos con el empate, pero el objetivo tiene que ser ir a ganar, tener esa mentalidad ganadora y esa ambición y no andar negociando puntitos. No, no, la mentalidad siempre ganadora, salir a todos los campos a ganar, sabiendo que todos los partidos tienen su dificultad pero saliendo a por los tres puntos”, afirmaba el entrenador en un discurso muy sincero que intenta transmitir a sus jugadores.