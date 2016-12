Anuario VAVEL Selección Española 2016: Álvaro Morata, la confianza de un país

Google Plus

A veces las discusiones futboleras pueden rozar lo absurdo. Sabiendo que los enfrentados no se van a poner de acuerdo y que plantearán una defensa férrea de su particular idea, la conversación de los rivales roza el sinsentido. Sin embargo, hay jugadores que no desatan polémica. Generan tal confianza que al hablar de ellos, pueden lograr unir a antagonistas y protagonistas. En este caso, ante la necesidad de tener un referente en la Selección que devuelva la gloria a la que la 'generación de oro' acostumbró, aparece un hombre: Álvaro Morata.

Los tiempos de Raúl, ''el '7' de España'', o de David Villa, ya quedaron atrás. Las definiciones de delantero puro y la contundencia del asturiano son cosas del pasado. Nadie olvidará aquella Eurocopa, hace más de ocho años, cuando los aficionados españoles desplazados a Ucrania entonaban el ''illa, illa, illa, Villa maravilla'' al salir del estadio sumergidos en la euforia. La Selección tenía una estrella que aclaraba más el camino del triunfo.

No obstante, el batacazo del mundial de 2014 devolvió a la realidad a la afición española. España necesitaba un referente que emocionara, que uniera, que el hecho de pronunciar su apellido transmitiera unas connotaciones apropiadas para ser valorado como una estrella. Un chico que emigró a Italia a probar suerte tendría que protagonizar la obtención de ese rol. Morata no tardaría en sonar para ser esa referencia tan buscada.

Con su primera temporada en la 'Vecchia Signora' ya le bastó al madrileño para abrirse hueco en el club de los delanteros de talla mundial. La Juventus fue la grata sorpresa que irrumpió en el panorama futbolístico. Alcanzó la final tras eliminar a un Real Madrid que vio como la persona a la que crió les dejaba fuera del torneo que los merengues aman más. Berlín casi le llevó al Olimpo de la perfección pero el Barcelona de Luis Enrique se impuso en el Olímpico. Aún así, la derrota en la gran final fue un leve bache contrarrestado con el doblete conseguido en Italia.

El año 2016 ha sido clave en la trayectoria de Álvaro Morata. En su última etapa en la Juventus de Turín, el español ha anotado doce goles, complementados con el mismo número de asistencias. A diferencia de la anterior campaña, Morata pasó a la sombra de un espectacular Dybala. Los turineses confirmaron su supremacía en el fútbol italiano firmando otro doblete. Hicieron historia, y parte de ella fue gracias al delantero español.

El Olímpico di Roma acogió la final de la Coppa Italia. Un clásico como el AC Milan enfrentado a la Juventus de Turín no decepcionaría en juego y tras un encuentro bastante disputado, lleno de intensidad, se llegó a la prórroga. Era el último partido de Álvaro con la camiseta de la Juve y en forma de agradecimiento, el gol que permitiera la consecución del campeonato saldría de sus botas. Si Morata buscaba un sinónimo de reivindicación este era el europeo de Francia. Era una prueba de consagración y la confianza de Del Bosque fue plena en el madrileño.

Las expectativas fueron rotas en el primer encuentro. España se enfrentó a una República Checa que abandonó el fútbol y se centró en construir un muro infranqueable. Los estragos no faltaron en la cabeza de los delanteros españoles aquel día y es que uno de los rivales más asequibles estaba anulando totalmente las ofensivas. Tuvo que ser Gerard Piqué con un testarazo en el último suspiro el que salvara la honra española.

El día después en el que la selección española se enfrentara a Turquía las portadas deportivas estaban obligadas a incluir el nombre de Álvaro Morata. El jugador del Real Madrid fue el mejor del partido con dos goles, el que abrió la lata y el que cerró la cuenta. España se deshacía en elogios para el ex de la Juve. La ilusión se abría camino entre el aficionado con el descubrimiento de ese '9' tan buscado. Pero la perfección no existe.

Los exitosos minutos ante los otomanos fueron un inmenso espejismo. Croacia e Italia devolvieron a España a la cuerda de sufrimiento. Con una remontada de los del este y un gran planteamiento táctico de Antonio Conte, 'la Roja' quedó eliminada de la Eurocopa de Francia. El proyecto Del Bosque había finalizado y su era también.

Llegó el verano y el madridismo no tuvo que sufrir calentamientos de cabeza en su habitual búsqueda de galácticos. Morata volvió a Concha Espina y con él, su mejor fútbol. Cierto es que el indiscutible trío formado por Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo suponen una gran limitación para el madrileño. Sin embargo, parece que los contratiempos fueron utilizados para obtener un mejor rendimiento. El inicio del campeonato liguero traerían buenos tiempos para el canterano. Ronaldo no andaba en sus mejores registros y el Madrid llamaba a gritos una figura decisiva.

No esperó mucho el Bernabéu para ver al madrileño volver a marcar un gol con la camiseta blanca. El primer gol de la temporada en casa fue anotado por Morata, que empezó con buen pie con el tanto ante el Celta. Tras una crisis de los de Zidane (con cuatro puntos de doce posibles en competición europea y nacional) el exigente público madridista puso a examen a su equipo. En una mala actuación contra el Athletic de Bilbao, tuvo que ser Morata quien arreglara los desperfectos. Fue el encargado de deshacer el empate y de salvar los trastos a un Madrid desorientado, sin estilo de juego y sin ideas.

El año acabó con polémica entre el conjunto nacional y el Real Madrid. Álvaro jugó en los Cármenes ante Macedonia y seguidamente se enfrentó a Inglaterra en Wembley. Las escasas precauciones y el complicado calendario hizo que desde el conjunto merengue hubiera cierta sensación de impotencia por la lesión de su canterano. Morata ha sido uno de los jugadores que más ha demostrado su capacidad de aprovechar las oportunidades que se le brinda. A pesar de su gran estatura, se desenvuelve como un 'nueve' puro y tiene una actitud propia de un veterano. Su experiencia europea y en grandes citas le hace poseedor de las bases para ser un icono del fútbol mundial. Para conseguirlo, los minutos tendrán un papel clave en su juego: si logra eclipsar a los grandes referentes, el éxito estará más que asegurado. Es Álvaro Morata, un diamante en bruto por pulir.