Guía VAVEL Sevilla FC 2017/18: Análisis de la plantilla

Tras la marcha de Iborra, Pareja será el nuevo capitán de la primera plantilla

Como es habitual cada verano, hay mucho movimiento en la primera plantilla sevillista, con muchas bajas y sus correspondientes sustitutos. Bien es cierto que se ha logrado mantener a algunos jugadores clave a pesar del interés de grandes clubes, incluyendo a un Steven N´Zonzi que hasta el cierre del mercado se desconoce si finalmente se quedará o no. Por otro lado, los Sergio Rico, Escudero, Correa y compañía seguirán formando parte de la columna vertebral del cuadro de Berizzo.

En el apartado de bajas, la más sensible (a la par que mediática y controvertida) ha sido la de Vitolo, cuyo fichaje por el Atlético de Madrid levantó los recelos de toda la afición e incluso de sus propios compañeros de equipo. Afortunadamente, la llegada de Nolito ha reducido la herida dejada por el canario, pero no será fácilmente olvidada en la parroquia blanquirroja. También quiso marcharse Rami, jefe de la defensa, que volvió a su país firmando por el Olympique de Marsella, ni Mariano Ferreira, el dueño del lateral derecho, que aceptó la suculenta oferta del Galatasaray. Y también se marchan nombres mediáticos, como los de Nasri o Jovetic, que finalizaron cesión y con los que no se ha logrado acordar su vuelta, sobre todo con el caso del montenegrino, por el que se seguirá negociando con el Inter de Mián hasta el último momento.

Los que están conforman una plantilla bastante completa, con multitud de variantes especialmente en el plano ofensivo. Lo único que resta es la llegada de un "nueve" que complete el puesto ocupado por Ben Yedder y Muriel, quien se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Sevilla. También sería bueno incorporar a un lateral izquierdo que compita con Sergio Escudero, ya que la baja de Tremoulinas ha dejado vacante un puesto que iba a ser para Jordan Amavi, pero el francés no pasó reconocimiento médico y no pudo fichar (curiosamente, semanas después de ello, el futbolista sí que pasó las pruebas con el Olympique de Marsella, que será su nueva casa), así que Sarabia sería el recambio del ex del Schalke en momentos puntuales. En el lateral derecho solo se cuenta con Corchia como jugador natural para esa posición, aunque el central Mercado también puede adecuarse a dicha posición, y no será raro verle ahí (esa es la razón por la que, incluyendo al argentino, hay cinco centrales en la primera plantilla). Finalmente, hay overbooking en la posición de mediapunta, toda vez que es muy posible que el canterano Borja Lasso pase al primer equipo. De esta forma, cabe la posibilidad de que, o bien Ganso o bien Franco Vázquez, salga del club en este mismo mercado.