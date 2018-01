Alavés vs Sevilla en vivo y en directo online en La Liga 2018

El último encuentro entre Alavés vs Sevilla en vivo tuvo lugar el día 6 de marzo de 2017 con resultado de 1-1. Los goles fueron de Ben Yedder en el 23´y Katai empataba en el 75´.

José María Sánchez Martínez será el encargado de impartir justicia en el Alavés vs Sevilla en vivo. Nació el 13 de abril en 1983 en Murcia y pertenece al Comité Murciano. Debutó en Primera División en la temporada 2015-2016 y desde 2017 es árbitro internacional. Ha dirigido dos veces a cada equipo en Primera División: para el Alavés, dos derrotas ante el Real Madrid por 3-0 el 2 de abril de 2017 y por 1-4 el 29 de octubre de 2016; para el Sevilla, una victoria esta temporada ante el Deportivo de La Coruña (que además es la última victoria liguera de los andaluces) por 2-0 y una derrota por 2-1 ante el Villareal el 31 de octubre de 2015.

Imagen general de Mendizorroza / Foto: D. Alavés

El Alavés vs Sevilla en vivo se disputará en el estadio de Mendizorroza cuya capacidad es de 19.840 espectadores. Fue inaugurado el 27 de abril de 1924 y la última remodelación data de 1998.

Alavés vs Sevilla en vivo y en directo online

Banega durante una acción contra el Liverpool / Foto: Fran Santiago

Atentos en el Alavés vs Sevilla en vivo a Banega del Sevilla. Es prácticamente el único jugador del equipo que está rindiendo a su nivel. Debido a ello, está jugando más minutos que en campañas anteriores con el Sevilla sumando 1.014 en los que ha logrado meter dos goles y dar dos asistencias.

Ibai celebra el pase a cuartos de Copa / Foto: LaLiga

Atentos en el Alavés vs Sevilla en vivo a Ibai Gómez del Alavés. El bilbaíno cumple su segunda temporada en el equipo vitoriano tras pasar seis temporadas en Bilbao. El mediocampista es una referencia a la hora de crear juego y acumula 1.081 minutos en liga consiguiendo 2 asistencias.

Montella pensativo durante el partido de vuelta ante el Cádiz / Foto: SFC

Vincenzo Montella atendió a los medios el día previo al partido contra el Alavés. Pese a que el equipo no acaba de arrancar, el italiano ya percibe una leve mejoría: "Claro que las he visto, no hemos tenido mucha continuidad porque apenas llevamos 15 días, pero trabajando e insistiendo todo va a ir mejor. Soy muy optimista, creo en el trabajo y que trabajando vamos a mejorar. Ya lo he visto, aunque sean mejoras pequeñas. La plantilla tiene mucha calidad y estoy seguro que vamos a mejorar". Como era de esperar, el míster fue preguntado por el enfrentamiento ante el Atlético en Copa, pero no quiere pensar todavía en ello: "La victoria ante el Cádiz nos da la oportunidad de enfrentarnos a un gran equipo, de los mejores a nivel europeo y la motivación que ello conlleva es muy importante para nosotros, aunque ahora mismo tenemos en mente el partido de mañana, que es fundamental para nosotros".

Abelardo durante el partido ante el Girona / Foto: D. Alavés

Abelardo Fernández en declaraciones a la prensa ha hecho alusión a la calidad que posee el Sevilla "de medio campo hacia arriba, con jugadores muy técnicos y verticales. Es un equipo preparado. Da igual contra el equipo que juguemos porque hay que preparar el partido con una mentalidad de ir a por ellos, sabiendo la dificultad". Ve un partido muy complicado para los suyos y espera que "el Sevilla tenga un mal día y el Alavés tenga un gran día".

Ben Yedder en el momento del 2-1 / Foto: Cristina Paredes

La pasada temporada se vivió un Alavés vs Sevilla en vivo disputado hasta el final en el Sánchez-Pizjuán. Tuvo lugar en la jornada 7 y los aficionados no vieron los goles hasta el minuto 74 gracias a Ben Yedder que recibió una asistencia de Ganso tras darle de tacón. Hasta ese momento fue un partido tosco que ningún equipo había sabido decantar de su lado, pero diez minutos después Laguardia empataba el partido. Parecía que acabaría en empate debido a que el Alavés supo encerrarse atrás y no dejar ningún hueco al ataque sevillista. Pero en la prolongación otro taconazo, esta vez de Ben Yedder, hizo posible que el Sevilla sumara tres puntos.

Hasta en 26 ocasiones se han visto las caras estos Alavés vs Sevilla en vivo. El balance global favorece a los andaluces con 13 victorias por siete vascas y seis empates. En Primera se han enfrentado 14 veces: seis victorias del Sevilla, cinco Alavés y tres empates. En Copa: una victoria sevillista y un empate. En Segunda: seis victorias hispalenses, dos albiazules y dos empates.

Navas celebra su gol ante el Cádiz / Foto: LaLiga

El último partido como visitante fue en la ida de los octavos de la Copa del Rey ante el Cádiz CF. Un partido que logró ganar el equipo hispalense por 0-2 con goles de Nolito y Navas. Una primera parte con dominio blanquirrojo donde consiguieron meter los goles, pero que en la segunda mitad el dominio pasó a los locales que estuvieron muy cerca de meter algún que otro gol. Rico paró un penalti que el mismo cometió.

El Sevilla FC es el 5º clasificado con 29 puntos. Suma nueve victorias, dos empates y siete derrotas, con 23 goles a favor y 27 en contra. Como visitante solo ha logrado vencer en tres ocasiones, mientras que ha perdido en seis, sumando siete goles a favor y diecinueve en contra.

Los jugadores del Alavés celebrando uno de los goles / Foto: LaLiga

Último partido del Alavés como local fue el miércoles 10 de enero ante la SD Formentera en la Copa del Rey. El choque correspondía al partido de vuelta de los octavos de final donde los vascos recibían a los baleares en Medizorroza después de ganar por 1-3 en las islas Pitiusas. Un partido cómodo para los locales que lograron ganar por 2-0 gracias a los goles de Demirović y Pedraza.

El DAlavés se sitúa 18º en la tabla clasificatoria con 15 puntos. Posee un bagaje de cinco victorias, cero empates y trece derrotas, sumando 13 goles a favor y 27 en contra. Como local, ha ganado tres partidos y perdido seis, con siete goles a favor y trece en contra.

