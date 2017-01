Manuel Sánchez: “Tenemos ganas de que lleguen ya los buenos resultados”

Manuel Sánchez habla en rueda de prensa. Imagen: UCAM Murcia CF

Manuel Sánchez, jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, ha comparecido hoy en rueda de prensa para analizar las sensaciones que ha tenido tras su incorporación al club, así como su debut y el encuentro de la próxima jornada, que será el sábado 21 de enero a las 20:00 ante el Real Zaragoza en La Condomina. De este partido, destaca: “Nosotros jugamos en casa, con nuestros aficionados y tenemos la confianza de que vamos a salir a por los tres puntos. Todos los componentes del vestuario estamos animados y tenemos ganas de que lleguen ya los buenos resultados”.

Sobre su próximo rival en LaLiga 1|2|3, el jugador universitario ha afirmado que: “Se trata de un equipo con un gran potencial, hecho para ascender, y va a luchar hasta el final. Por el contrario, hay que destacar que no le están yendo muy bien las cosas, es un rival con necesidades”.

El cordobés debutó con la camiseta del UCAM Murcia CF el pasado sábado ante el Nàstic: "Me encontré bastante bien. El hecho de no haber perdido el ritmo de los entrenamientos me ha llevado a no perder la forma física y a poder disputar mi primer partido tan pronto”.

Entrenamiento bajo la nieve

Entrenamiento del UCAM bajo la nieve | Foto: UCAM Murcia CF

Además, el UCAM Murcia CF pudo entrenar bajo la nieve el pasado miércoles en un día histórico para la ciudad de Murcia, pues nevaba en la capital murciana tras 34 años sin hacerlo. Los jugadores viveron una sesión cargada de intesidad, a pesar de ser un día histórico, pensando en el encuentro del próximo sábado frente al Real Zaragoza, donde los universitarios se juegan algo más que tres puntos, pues en caso de cosechar otra derrota el club seguiría alejándose de los puestos de descenso.