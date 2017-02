Francisco: "En estos momentos hay que mantener la mente fría"

Fotografía: UCAM Murcia CF

El UCAM Murcia vuelve a perder en el Estadio de La Condomina tras varias jornadas seguidas consiguiendo puntuar. Tras el encuentro, Francisco estuvo hablando en rueda de prensa.

El técnico almeriense empezó haciendo una pequeña valoración sobre cómo se había desarrollado el partido, "Hemos salido bien al terreno de juego. Durante los primeros minutos hemos sido claros dominadores. Después, ellos han llegado dos veces y nos han hecho los dos goles. Lo que valoro de mi equipo ha sido el no bajar la cabeza y seguir luchando por empatar hasta el descanso. En la segunda mitad hemos sido claramente superiores a nuestro rival. Hemos tenido muchas más ocasiones pero no hemos sabido aprovecharlas. Ya finalmente, la expulsión nos ha lastrado y mucho".

"Hay que mantener la mente fría"

Francisco también ha tenido tiempo para recordar que esto es muy largo y que todavía queda mucha pero que mucha liga por delante, "En estas situaciones tan complicadas es cuando hay que mantener la calma y tener la mente fría. Esta derrota nos duele, y mucho, ya que al final no hemos sido muy inferiores a ellos. Queríamos ir arriba pero habrá que seguir trabajando".

El técnico almeriense acabó su intervención diciendo que se muestra contento con el juego de su equipo y no tiene nada que reprochar a sus jugadores, "No tengo nada que echarles en cara a los chavales. Han hecho lo que le hemos pedido, sólo que a veces sale y otras no. Habrá que seguir trabajando".