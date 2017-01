Ocho jugadores amarillos, pendientes de sus contratos

Ángel Montoro, uno de los jugadores en la cuerda floja | Fotografía: Laura Santana | VAVEL

Durante el acto de presentación de Alen Halilovic como nuevo jugador de Las Palmas, las palabras de Toni Cruz no pasaron inadvertidas. El director deportivo del cuadro amarillo analizó las situaciones de los posibles fichajes del equipo, pero también tocó el tema de salidas. "No lo hemos cerrado aún, nunca lo damos por cerrado hasta que acabe el período de traspasos. Creemos que podemos cerrar otras operaciones", advertía.

Las declaraciones de Toni Cruz hacen que los aficionados de la Unión Deportiva se hagan la misma pregunta: ¿Qué jugador podría salir en este mercado de invierno? Para ello, lo primero puede ser revisar son los contratos de los jugadores de Las Palmas.

A estas alturas de la temporada, hasta ocho jugadores amarillos finalizan contrato el próximo 30 junio, todo ello sin contar con la renovación de Quique Setién. Ochos fichas para negociar y también para dar la carta de libertad cuando finalicen. Así están las situaciones de estos jugadores de Las Palmas:

Javi Varas (Portero, 34 años)

Indiscutible prácticamente durante toda la temporada, nadie duda de que el meta sevillano seguirá en Las Palmas al menos hasta final de temporada. Con esta clase de jugadores veteranos, Las Palmas ha adoptado siempre una postura similar. Si el jugador decide renovar una temporada más, las negociaciones llegarán a un acuerdo oficial en esas semanas que transcurren desde la última jornada de LaLiga Santander (21 de mayo) hasta el 30 de junio. Si el futbolista decide no renovar, también se comunicará en ese período de tiempo.

En el caso de que Javi Varas decida no ampliar su contrato con la Unión Deportiva, todo apunta a que la orden desde la dirección deportiva será la misma que cuando Casto Espinosa confirmó su marcha en la temporada del ascenso. Se tratará de buscar a un portero veterano y con experiencia en la categoría. Además, tendrá que terminar contrato esta temporada, para sólo tener que pagar su ficha. En este sentido, hay pocos porteros que cumplan con los requisitos, pero los más destacados son Willy Caballero (Manchester City), Gorka Iraizoz (Ahtletic Club) o Miguel Ángel Moyá (Atlético de Madrid. Incluso se podría contemplar la opción de Adrián San Miguel (West Ham).

Raúl Lizoain (Portero, 26 años)

La situación del portero grancanario es algo más compleja que la de Javi Varas. A sus 26 años y pese a que tanto con Paco Herrera como con Quique Setién ha contado con oportunidades, no parece que tenga posibilidades de quitarle la titularidad de manera definitiva a su compañero en la portería. Durante octubre Setién le dio una oportunidad, donde llegó a cumplir 50 partidos vestido de amarillo.

Pocos dudan de que Raúl no quiera continuar en Las Palmas. Sin embargo, el portero de El Carrizal, al restarle menos de seis meses de contrato, tiene derecho a tantear y negociar con otros equipos. Si llega una oferta que le asegure muchos más minutos y además de un equipo de LaLiga Santander, la situación podría cambiar. Si se llega a ese punto, se abriría un infinito abanico de posibilidades, incluida la de subir al primer equipo a un portero del filial.

Dani Castellano (Lateral izquierdo, 29 años)

Quizás es de los ocho, el jugador que tiene más avanzada su renovación. Se tiene constancia de al menos dos conversaciones entre el agente del jugador y la directiva amarilla. En este último acercamiento "se han acercado muchas posturas", tal y como afirmaba el propio Castellano en los micrófonos de Radio Televisión Canaria. Si aún no se ha llegado a un acuerdo oficial es porque precisamente sus agentes le han recomendado esperar a que termine el período de traspasos.

La intención de Dani Castellano es la de quedarse e incluso de retirarse en el equipo. Eso sí, pone una mínima condición: "Lo único que pedimos es que se nos valore como se nos tiene que valorar", advertía haciendo referencia a su hermano. La única complicación para Las Palmas sería esa, si la renovación de Dani implica necesariamente la de Javi Castellano.

David García (Defensa central, 34 años)

Es prácticamente el único jugador de la lista del que el aficionado amarillo no se tiene que preocupar. Capitán y peso pesado del vestuario, jugador con más partidos en la historia de la Unión Deportiva y con esa experiencia que muy pocos en la plantilla tienen, la renovación de David García tendrá un ciclo bastante sencillo. Se espera que el club abra negociaciones después de acabar la temporada y que la firma de la renovación se plasme pocos días después.

Con diecisiete partidos esta temporada, David García se ha ganado a pulso esta futura renovación. Con las limitaciones que suponen jugar en una de las competiciones más exigentes del mundo con casi 35 años, el central ha cumplido con creces. Incluso anotó un agónico gol en El Sadar ante Osasuna que significó el empate de Las Palmas (2-2) en la última jugada del partido.

Javi Castellano (Pivote, 29 años)

La situación del otro de los hermanos Castellano es muy distinta. De estos ocho jugadores, el centrocampista canario es el que más cerca está de salir de Las Palmas en el mercado invernal. Su grave lesión a comienzos de la pasada temporada y el overbooking del equipo en el centro del campo son los principales motivos. El propio Castellano ya manifestó en rueda de prensa su deseo de quedarse, pero Quique Setién ve con buenos ojos su salida: "Le vendría bien buscar minutos fuera, le ayudaría bastante", afirmaba el técnico amarillo tras el partido de Copa ante el Huesca.

Según las informaciones que maneja el Diario Marca, hasta cuatro equipos se habrían interesado por el jugador. Tres de ellos de LaLiga Santander: Leganés, Osasuna y Sporting de Gijón. Sin embargo, parece ser que el Valladolid tiene un interés mayor. De la mano de Paco Herrera, Javi Castellano se hizo indiscutible en Las Palmas y no vería con malos ojos volver ponerse las órdenes del técnico catalán.

Ángel Montoro (Centrocampista, 28 años)

A no ser que haya un giro inesperado de los acontecimientos, el centrocampista valenciano no saldrá en el mercado invernal. En la rueda de prensa previa al empate con el Leganés, Montoro despejó cualquier atisbo de duda: "No me planteo siquiera el salir cedido. El míster tiene confianza en mí y la competencia por minutos es para todos", afirmaba.

Respecto a una posible renovación, todo dependerá de si Montoro tiene los minutos que busca en esta segunda vuelta. Es el recambio natural para Roque Mesa y Vicente Gómez, y la llegada de Alen Halilovic en un principio no supondrá un problema para sus aspiraciones. Si continúa contando con el respaldo de Setién, acabará renovando tarde o temprano.

Momo (34 años, interior izquierdo)

No es titular pero cada vez que salta al terreno de juego, cumple con creces. Pese a contar hasta el momento con poco más de 650 minutos en Liga, el mayor de los hermanos Figueroa ha marcado ya tres goles, algunos decisivos como el del 1-0 al Málaga. Setién cuenta con muy pocos jugadores de experiencia en la banda y es otro de los pesos pesados en el vestuario, así que si no hay cambios, el jugador renovará.

Al igual que ocurre con los casos de Javi Varas y David García, todo apunta a que las negociaciones con Momo darán comienzo cuando termine la temporada. Si no hay sorpresas de última hora, la confirmación oficial podría darse pocos días después.

Nabil El Zhar (30 años, interior derecho)

Su futuro en la Unión Deportiva ha quedado más que nunca en duda con el fichaje de Halilovic. Pese a que la posición natural del croata es la de mediapunta, ya en el Sporting de Gijón jugó a las mil maravillas por el carril diestro. Si la nueva incorporación de Las Palmas logra hacerse con bastantes minutos, se abre la posibilidad de que El Zhar ponga fin a su etapa en Las Palmas. Eso sí, muy pocas posibilidades de que salga en los días que restan del mercado invernal.

De indiscutible a principios de temporada a casi desaparecido a estas alturas de la competición, El Zhar confía en que pueda revertir la situación y volver a ser indispensable para Setién. Su último argumento, el gol que dio la victoria la Unión Deportiva frente al Sporting de Gijón.