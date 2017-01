Halilovic: "El estilo de fútbol de Las Palmas me viene muy bien"

Halilovic - Foto: Cristian Gil

La joven estrella croata aterrizó ya en la UD Las Palmas y lo hace con la ilusión de empezar una nueva etapa. El ex del Hamburgo señaló sentirse muy satisfecho con su llegada a la isla, alegando que la figura de Luis Helguera ha sido determinante en su fichaje: “Estoy muy contento por venir a un gran club como UD Las Palmas. Llevo un mes hablando con los directos y creo que he tomado muy buena decisión para mi futuro. Luis Helguera me ayudó mucho y habló mucho conmigo para que yo estuviese aquí firmando por la UD. Las Palmas tiene un proyecto que me gusta mucho y que me viene bien”.

Otra de las figuras clave, según el propio Halilovic, ha sido Livaja, jugador con el que ha coincidido en las categorías inferiores de la selección croata: “Marko Livaja me ayudó a venir. Lo conozco muy bien y él está muy contento aquí, por lo que es una figura importante para que haya fichado por Las Palmas”. "Quería salir del Hamburgo porque no jugaba mucho" Eso sí, a la hora de hablar de su salida del Hamburgo, el ya jugador de la UD quiso ser muy claro: “Quería salir de Hamburgo porque no jugaba mucho, es un gran club, pero no tenía continuidad y aquí en Las Palmas creo que sí puedo tenerla”.

Además, el balcánico dejó claro que espera poder ayudar a los amarillos a seguir mejorando: “Me encanta cómo juega Las Palmas, he visto muchos partidos y me gusta. Tocan mucho, el estilo de fútbol de Las Palmas me viene muy bien. Me gusta tener el balón en el pie, el uno contra uno… y en eso creo que puedo ayudar a la UD para seguir creciendo”.

En ese sentido, el centrocampista destacó que le da igual jugar en la banda o por detrás del punto, una cuestión que parece no quitarle el sueño: “Me da igual jugar en la mediapunta o en la banda. En Sporting jugué en la banda, en el Barça también. Donde el míster me ponga, intentaré ayudar todo lo que pueda al equipo”.