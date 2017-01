Sergio Asenjo: "Debemos estar al máximo atrás y aprovechar las ocasiones"

Vavel.com

Uno de los principales baluartes del vestuario amarillo tanto dentro como fuera del vestuario. Sergio Asenjo es el portero menos goleado del campeonato con 11 tantos y ha conseguido volver a la selección española tras un enorme esfuerzo y sacrificio.

"Solo con mirarnos nos entendemos. Trabajamos todo el equipo para no encajar y eso hace que yo sea el menos goleado. Por mucho que juguemos juntos, son acciones tan rápidas que una palabra te puede confundir y así nos pasó. No hubo reproches de ningún tipo con Mario", destacó la solidez global del equipo pese al último error puntal ante la Real Sociedad.

A sus 27 años, el meta palentino ha superado en tres ocasiones una rotura de ligamentos en su rodilla derecha. El propio cancerbero se sincera tras superar dichas lesiones: " Me ha tocado en mi carrera quitar muchas piedras en el camino para poder disfrutar de esta profesión que tanto amo. Es lo que me ha tocado vivir. Para otros el camino es mucho más sencillo. No he pensado en dejar el fútbol, aunque es cierto que te entran muchas dudas de cómo vas a salir de ello".

A mediados de diciembre se produjo la renovación de Asenjo hasta 2022: " En el Villarreal me siento de la casa. Llegué con 24 años y esta es mi cuarta temporada aquí. Este club me ha dado la ilusión por volver a competir, por trabajar cada día. El club me ofreció la renovación y no hubo nada más que hablar.

En su recaída en 2015 siendo futbolista del Villarreal, la dirección técnica del club planificó la contratación de un portero con la intención de recuperar la mejor versión, un hecho que valoró positivamente el internacional español: "Mi última lesión llegó en el peor momento posible, cuando estaba atravesando los mejores momentos de mi carrera. La confianza que me demostró el Villarreal, con la contratación de un portero cedido, me ayudó a devolver esa confianza al club. Creo que la recompensa a ese trabajo en la sombra se está reconociendo hoy en día".

Sobre su paso por el Atlético de Madrid, Asenjo reconoce que quizás le pudo la presión con tan solo 20 años: " Llegué a un Atlético que no es el de hoy en día, tenía por entonces muchos problemas, con más convulsión. Intenté demostrar mi máximo nivel pero a veces las cosas no salen. Me quedo con todo lo bueno que viví allí, con amigos que van a ser para toda la vida. El trato del Cholo conmigo fue fantástico, diciéndome todo a la cara, como debe ser.

"Estoy muy contento de haber sido jugador del Cholo. De Mendilibar, por hacerme debutar con 18 años, que no es una edad fácil para un portero. Y de Marcelino, que apostó por mí cuando venía de no jugar en el Atlético", el arquero no se decanta por un entrenador en especial, si no que se queda con lo mejor de cada uno.

"Marcelino transmitía mucha exigencia y eso puede consumir en una larga relación. Fran [Escribá] nos trajo aire fresco, renovado, aunque al principio resultó difícil porque el míster no tuvo tiempo de trabajar con nosotros, pero ahora el Villarreal está donde se merece, cuarto en Liga y en la siguiente ronda en Europa", asistió sobre el cambio inesperado en el banquillo el pasado agosto.

El próximo domingo el Villarreal recibe al FC Barcelona, Asenjo nombra las claves para vencer a los azulgrana: "Tenemos que estar defensivamente al nivel que estamos demostrando toda la temporada. Y arriba aprovechar las oportunidades que tengamos, que espero que sean muchas. En El Madrigal estamos haciendo grandes partidos. Tenemos grandes jugadores y lo estamos demostrando. Competir en la mejor Liga del mundo ante los mejores jugadores es lo que quieren todos los deportistas. Intento disfrutarlo. Estos partidos te hacen mejor portero".