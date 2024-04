San Mamés celebra la Copa, pero acaba empatando

Antes de empezar el partido, durante el salto al campo de los jugadores del Athletic Club de Bilbao, los futbolistas del Villarreal realizaron un bonito pasillo junto al conjunto arbitral, y algunos ex-jugadores del equipo local, ganadores de 1984. Al final de este, los jugadores pudieron ofrecerle a su afición la Copa del Rey.

Gerard no aprovechó para adelantar al submarino

La primera acción de peligro la tuvieron los leones con un tiro desde muy lejos, obra de Yuri. El chut iba directamente entre los tres palos, pero respondió bien el meta visitante.

Cuatro minutos después replicó el equipo groguet. Realizó la incursión por banda Traoré hasta entrar en el área. Este centró para Gerard, que le cedió el esférico a Álex Baena, lo retuvo y se la devolvió al delantero que disparó fuera.

Sin embargo no valió la acción, ya que tras ser revisada por el VAR, y chequeada en el monitor, el colegiado tomó la decisión de que el pisotón de Beñat Prados sobre Baena merecía ser castigado con penalti. Gerard Moreno lo chutó directamente al palo, y tras recoger el rebote, y anotar, el gol no fue válido, ya que no la había tocado ningún otro futbolista.

Se vinieron arriba los visitantes, y pusieron en apuros a la defensa bilbaína. Baena recibió un pase de la muerte, que en lugar de rematar de primeras, controló dentro del área, y su disparo acabó siendo rechazado por Dani Vivian.

Probó el Athletic por el centro, con un buen pase hacia Sancet, que remató forzado, ya que se estorbaba con Iñaki Williams. A pesar de esto, el disparo llevaba peligro, y reaccionó rápido Jörgensen con una manopla dura.

Pasó el ecuador de la primera parte, con muchas idas y venidas, pero sin ninguna acción de especial peligro por parte de ninguno de los dos conjuntos.

Y sin pena ni gloria el partido se fue al descanso, una primera parte que fue de más a menos. Con muchas idas y venidas, y sin un dominio claro por parte de ninguno de los dos equipos.

Dos goles, y muchas idas y venidas

No estaba cumplido el primer minuto del segundo tiempo, y un pisotón de Santi Comesaña le castigaba con la segunda amarilla. Así que, con una falta, muy leve y polémica, el Villarreal se quedaba con 10.

En el minuto 54 se realizaron los primeros cambios en San Mamés, entró Pedraza por Gerard. Marcelino parecía que quería cubrir la expulsión de Santi sin tomar demasiados riesgos, así que decidió darle descanso al jugador que había fallado el penalti. Por parte de los locales también hubo cambio, pero esta vez, hombre por hombre, Se retiró Vesga, que estaba actuando de mediocentro, y entró Ander Herrera.

Poco después Sancet demostró ser un gran jugador, tras sacar un peligrosísimo disparo desde fuera del área, estando totalmente rodeado por defensas groguets. Este lo desvió el meta danés.

Los leones quisieron aprovechar la superioridad numérica, y dominaron los primeros quince minutos del segundo tiempo, acumulando las ocasiones más peligrosas. El Villarreal poco podía hacer, lanzaba tímidas contras tras defender intensamente, pero no generaban apenas peligro.

Se adelantó el Athletic Club en el minuto 66 gracias al gol de Oihan Sancet. La jugada comenzó en las botas de Ander Herrera, que puso un centro con magia hacia la cabeza de Guruzeta. Este al verse imposibilitado para rematar cómodamente, le cedió el esférico con la cabeza a Oihan, que sin dejarla botar, la hundió al fondo de la red finiquitando una jugada perfecta.

En el 81 llegó la más clara del submarino amarillo, y fue, irónicamente un error de la defensa bilbaína. Los locales le cedieron el esférico a Unai Simón, que no pudo controlar debido a la intensidad del pase. Acabó en córner, pero por poco no se coló entre los tres palos.

A falta de un minuto para que acabase el tiempo reglamentario, Guedes pegó un diestrazo a la portería defendida por Unai Simón, que reaccionó muy veloz con un paradón.

Se añadieron seis minutos al partido mientras el VAR revisaba un posible penalti a favor del Villarreal, que finalmente concedió Cuadra Fernández.

Baena disparó, y el balón rebotó en la mano de Yuri, que recibió una cartulina amarilla entre una oleada de protestas. El penalti lo convirtió Parejo, con un chut imparable a la escuadra izquierda.

El partido acabó con empate, y con mal sabor de boca para los aficionados locales, que querían seguir con la fiesta copera.

Ficha técnica

Athletic Club (4-5-1): Unai Simón, De Marcos (c), Vivian, Aitor Paredes, Yuri, Iñaki Williams, Beñat Prados (Dani García 69'), Sancet (Muniain 76'), Mikel Vesga (Ander Herrera 54'), Nico Williams (Berenguer 69'), Guruzeta (Villalibre 76').

Entrenador: Ernesto Valverde

Villarreal CF (4-4-2): Jörgensen, Alberto Moreno (Guedes 67'), Raúl Albiol (c), Mosquera, Kiko Femenía, Álex Baena, Comesaña, Parejo, Traoré (Ilias 67'), Gerard Moreno (Pedraza 54'), Sorloth.

Entrenador: Marcelino García Toral

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Estadio: San Mamés

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro contó con un total de 50.061 espectadores.